В фокусе видеокамеры

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Общество
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Модернизацию претерпела не только начинка, но и внутреннее убранство помещения дежурного по части, в нем созданы все необходимые условия для несения службы военнослужащими. По мнению личного состава в/ч 16443, который отличается высокими показателями боевой подготовки и воинской дисциплины, нововведение повысит оперативность и профессионализм в боевой подготовке. 

Красавица-сержант

В Караганде прошел конкурс красоты и профессионального мастерства женщин-военнослужащих «Леди в погонах-2014». На подиуме боролись 14 представительниц из воинских частей Вооруженных сил РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и Пограничной службы КНБ РК Карагандинского гарнизона. 

23 На этапе «Боевая подготовка» участницы конкурса состязались в стрельбе из стрелкового оружия. И только после этого девушки дефилировали в вечерних платьях, показали свои творческие и кулинарные способности.

По итогам двух этапов Гран-при конкурса «Леди в погонах-2014» завоевала сержант из в/ч 31775 Регионального командования «Астана» Сухопутных войск ВС РК Жанагуль Жаркымбекова. Младший сержант в/ч 52859 МЧС РК Баглан Каримова стала первой вице-мисс. Младший сержант в/ч 55524 Юлия Степаненко завоевала титул второй вице-мисс. Остальные участницы конкурса были отмечены в 11 номинациях.

Задержаны с металлом

Два случая экономической контрабанды выявлены на казахстанско-российской границе стражами государственных рубежей из Актюбинского погранотряда. Наряд пограничников пункта пропуска «Алимбет авто» задержал трех казахстанцев, которые следовали на автомобиле КамАЗ в Российскую Федерацию. При досмотре грузовика был обнаружен груз – лом черного металла весом около 48 тонн, предварительная оценочная стоимость которого составляет 1 776 000 тенге.

А в пункте пропуска «Жайсан авто» пограничники задержали пятидесятилетнего гражданина Украины, который также следовал из Казахстана в Россию на автомобиле DAF с прицепом. Контрабандный груз – феррофосфор электротермический общим весом 20 тонн – задержанный пытался вывезти в Украину, подделав документы. 

Пограничники оповестили правоохранительные органы Актюбинской области, сейчас проводятся следственные мероприятия.

Колонку подготовил Дулат МОЛДАБАЕВ

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