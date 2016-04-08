​В фокусе – ВИЭ

– Министр энергетики США прибыл с целью проведения переговоров с руководителями внешнеполитического и энергетического ведомств, а также крупных энергетических компаний нашей страны, – сказал К. Бозумбаев. Он отметил три исследовательских казахстанских реактора, которые сегодня с помощью американской стороны проходят конверсию. Кроме того, создан учебный центр ядерной безо­пасности, где будут использованы наилучшие практики.

– Мы говорили о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Это, прежде всего, участие американских компаний в наших крупнейших проектах: Карачаганаке, Кашагане, Тенгизе. Также обсудили сотрудничество в электроэнергетике, в первую очередь в развитии возобновляемых источников энергии, в котором США за последние годы достигли ошеломительных успехов, – добавил К. Бозумбаев.

Эрнест Мониз в свою очередь рассказал, что это его первый визит в Казахстан и в целом в Центральную Азию, и поблагодарил за гостеприимство.

– Хочу поблагодарить Нурсултана Назарбаева­ и Правительство за то, что Казахстан был нашим партнером в области ядерной безопаснос­ти на протяжении многих лет. Мы будем продолжать партнерство и фокусироваться на вопросах чис­той энергии, потому что это важная цель для наших стран, – подчеркнул гость, добавив, что Президенту Назарбаеву также благодарен президент США Барак Обама за активное участие в Саммите по ядерной безопасности.