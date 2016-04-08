Свежий выпуск
​В фокусе – ВИЭ
Лилия МУХИТОВА

– Министр энергетики США прибыл с целью проведения переговоров с руководителями внешнеполитического и энергетического ведомств, а также крупных энергетических компаний нашей страны, – сказал К. Бозумбаев. Он отметил три исследовательских казахстанских реактора, которые сегодня с помощью американской стороны проходят конверсию. Кроме того, создан учебный центр ядерной безо­пасности, где будут использованы наилучшие практики.

– Мы говорили о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Это, прежде всего, участие американских компаний в наших крупнейших проектах: Карачаганаке, Кашагане, Тенгизе. Также обсудили сотрудничество в электроэнергетике, в первую очередь в развитии возобновляемых источников энергии, в котором США за последние годы достигли ошеломительных успехов, – добавил К. Бозумбаев.

Эрнест Мониз в свою очередь рассказал, что это его первый визит в Казахстан и в целом в Центральную Азию, и поблагодарил за гостеприимство.

– Хочу поблагодарить Нурсултана Назарбаева­ и Правительство за то, что Казахстан был нашим партнером в области ядерной безопаснос­ти на протяжении многих лет. Мы будем продолжать партнерство и фокусироваться на вопросах чис­той энергии, потому что это важная цель для наших стран, – подчеркнул гость, добавив, что Президенту Назарбаеву также благодарен президент США Барак Обама за активное участие в Саммите по ядерной безопасности.

Популярное

Все
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
От юрты до ханока
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения
Обзор главных событий европейского футбола
Связались с дурной компанией
Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Инвестиции в будущее
Акцент на «цифру»
О сути политических реформ
Деньги к празднику
Не «косметический ремонт»
Удвоить товарооборот
Кукловоды-воспитатели
Референдум – реальное воплощение принципа «слышащее государство»
Человеческое измерение реформ
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Свежий выпуск
Отан. Армия. Жас сарбаз
Свежий выпуск
Заметили и погасили
Свежий выпуск
Клиенты в обиде
Свежий выпуск
В единстве и согласии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]