​В фокусе внимания – боевая готовность

План развития Национальной гвардии Республики Казахстан на 2017–2019 годы обсудили в ходе совместного заседания Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента с командованием войск правопорядка. Как отметила, предваряя обсуждения, председатель комитета Дарига Назарбаева, Национальная гвардия играет важную роль в обеспечении общественной безо­пасности государства.

Выступивший с основным док­ладом главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков обозначил основные приоритеты развития войск правопорядка. Были подняты также вопросы материально-технического оснащения, обеспечения военнослужащих жильем. Вместе с тем Руслан Жаксылыков подчеркнул, что заложенные в программу развития мероприятия по дальнейшему совершенствованию работы органов управления, командирской и боевой подготовки, военного образования, морально-психологического обеспечения, которые будут проводиться в плановом порядке, дополнительных финансовых затрат не потребуют.

Программа развития была предложена на рассмотрение Комитета по международным отношениям, обороне и безопас­ности Сената Парламента в соответствии с решением Военного совета Национальной гвардии РК, состоявшегося в январе текущего года. Надо сказать, что этому предшествовала активная работа по повышению эффективности служебно-боевой деятельности войск правопорядка. На том же Военном совете были подведены итоги реализации программы развития Национальной гвардии на 2014–2016 годы. Последняя преследовала цель придать мобильность воинским частям, создать профессионально подготовленные, оснащенные современным вооружением, военной и специальной техникой полки и бригады постоянной готовности, способные эффективно участвовать в обеспечении общественной безопасности государства.

Летом Национальную гвардию посетили члены Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК, когда под руководством председателя комитета Маулена Ашимбаева состоялось выездное заседание. В прошлом году служебно-боевую деятельность войск правопорядка подробно изучала рабочая группа под руководством председателя Комитета по международным отношениям, обороне и безопас­ности Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой.­ Сенаторы провели функциональный анализ Национальной гвардии, а также просчитали научное обоснование нагрузки на солдата срочной службы, на военнослужащего по контракту, на офицера.

Новая программа предусматривает конкретные меры по обеспечению безопасности нашего государства, в том числе активное участие Национальной гвардии совместно с другими силовыми структурами в противодействии современным вызовам. При достаточном финансировании, по мнению военных, за следующие три года войска должны сделать качественный шаг вперед. Между тем речь идет не только о вопросах укомплектования и материально-технического обеспечения, хотя это немаловажный фактор. Исходя из тех задач, которые стоят перед Национальной гвардией, главкомат определяет угрозы, существующие в обществе, учитывая эти вопросы, определяются и задачи. И если правильно все спрогнозировать, улучшить материально-техническое обеспечение, войска будут готовы их выполнять.

– Программа включает несколько направлений – от улучшения материально-технического и тылового обеспечения до организации идеологической работы с личным составом, – сказал журналистам заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе Мухометкали Сатов. – Реализация программы позволит обеспечить более высокий уровень подготовки личного состава Национальной гвардии, расширить наши возможности в выполнении боевых задач, определенных законодательством.

В частности, Мухометкали Сатов рассказал, что планируется сформировать инженерно-спасательные роты в составе воинских частей Национальной гвардии, дислоцированных в крупных городах. Такая необходимость вызвана тем, что нередко обстановка требует оперативного реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

– Как известно, после преобразования внутренних войск в Нацио­нальную гвардию в наш состав вошли полки, предназначенные для проведения спасательных работ, – сообщил заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе. – Теперь подобные подразделения на уровне рот мы планируем сформировать в каж­дом областном центре.

Интересно, что в Национальном университете обороны, где на факультете Национальной гвардии, помимо кафедры оперативного искусства, уже функ­ционирует и кафедра видов и обеспечения, готовящая для войск офицеров-воспитателей, специалистов тыла, техники и вооружения, планируется открыть кафедру гражданской защиты – для обу­чения офицеров-специалистов по задачам ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В части и соединения постоянно поступают новые образцы стрелкового вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны, спецсредств. Войска приобрели специальные полицейские машины «Тигр» на базе ГАЗ-2330, многоцелевые бронированные автомобили «Федерал». Причем сначала изучаются тактико-технические возможности техники, ее пригодность и целесообразность. Только после этого берется опытный образец, и после проверки на практике принимается решение о при­обретении.

В прошлом году в войсках «обкатали» опытный экземпляр бронемашины «Урал-ВВ». Будет продолжена линейка бронированных «федералов». В декабре пришли новые образцы автомобилей «Патриот», предназначенных для обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений по охране общественного порядка. Что немаловажно, в Национальной гвардии поддерживают отечественного производителя в рамках государственного оборонного заказа.

Ряд вопросов в ходе обсуждения задали сенаторы Серик Джаксыбеков, Мухтар Алтынбаев, Ляззат Киинов, Георгий Ким, они также высказали некоторые предложения.