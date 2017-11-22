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​В формате диалога
Адия Кенжегулова

Приветствуя гостя, cпикер Сената подчеркнул, что Польша является одним из важных партнеров Казахстана в Европейском союзе.

Глава Сената Парламента отметил активизацию межпарламентского диалога и высказался за наращивание двустороннего взаимодействия.

– Сенат Парламента Казахстана готов содействовать развитию экономического сотрудничества между нашими странами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он подчеркнул плодо­творность визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Польшу в 2016 году, в ходе которого подписаны соглашения и инвестиционные проекты на 845 млн долларов, и поблагодарил руководство Польши в лице президента Анджея Дуды за участие в Национальном дне Польши в рамках ЭКСПО-2017.

Обсуждены и вопросы развития межрелигиозного сотрудничества. Селим Хазбиевич предложил председателю Сената, руководителю Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассмотреть возможность взаимодействия с Советом католиков и мусульман, который функцио­нирует в Польше в течение 10 лет. «Мы – за все формы диалога», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, пригласив к сотрудничеству в рамках подготовки к очередному съез­ду, который состоится в октябре следующего года в Астане.

В тот же день Касым-Жомарт Токаев встретился с послом Французской Республики в Казахстане Филиппом Мартинэ, назначенным на эту должность в октябре текущего года, и пожелал ему успехов в этой благородной миссии.

Отметив высокий уровень двусторонних отношений, Касым-Жомарт Токаев пригласил французских парламентариев посетить с визитами Казахстан.

– Чем больше и чаще контакты, тем успешнее будет развиваться сотрудничество между нашими странами, – отметил спикер.

Он поддержал намерение посла содействовать популяризации в Казахстане французского языка, отметив его значение как одного из официальных языков ООН. По его словам, укреплению дружбы и сотрудничества способствовало бы продвижение культурных ценностей Франции, укрепление гуманитарных связей.

Дипломат поблагодарил за эту позицию и подчеркнул, что наши студенты получат возможность учиться во Франции на гранты и стипендии, выделяемые правительством и частным сектором.

Филипп Мартинэ проинформировал председателя Сената о готовящемся новом формате сотрудничества между Цент­ральной Азией и Францией, который будет способствовать укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

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