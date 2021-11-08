В формате «ЕС – Центральная Азия»

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Фарид Юмашев

Выступая перед участниками форума, глава Правительства отметил, что Европейский союз является одним из важнейших и наиболее устойчивых экономических партнеров региона Цент­ральной Азии. Только за последние 10 лет государства – члены ЕС инвестировали в цент­ральноазиатские страны свыше 105 млрд евро, или более 40% всех поступивших в регион прямых иностранных инвестиций. На долю ЕС приходится более трети от общего объема внешней торговли Центральной Азии.

Премьер-министр Казахстана подчеркнул необходимость усиления совместной работы в формате «ЕС – Центральная Азия» с учетом перехода стран на пост­пандемическую повестку развития. Он также отметил важность интеграции производственных активов стран ЕС и Центральной Азии и формирования новых производственно-сбытовых цепочек. Премьер-министр указал на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, соединяющей Центральную Азию и Европейский союз, а также создания транспортных цепочек «нового поколения».

О растущем спросе на новые транспортные маршруты свидетельствует тот факт, что за 9 месяцев 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок по территории Казахстана только по маршруту Китай – ЕС увеличился на 38%, достигнув почти 500 тыс. ДФЭ.

В данном контексте Аскар Мамин подчеркнул, что Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T). Для привлечения и структурирования европейских инвестиций в Центральной Азии глава Правительства предложил площадку Международного финансового центра «Астана», где к настоящему времени около 70 компаний из ЕС работают в благоприятном правовом, налоговом и визовом режиме.

В целях обеспечения перехода центральноазиатских республик и стран Европейского союза к устойчивым моделям развития Премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность совместной разработки «Концепции «зеленой» экономики» для регионов Центральной Азии и ЕС. Он также выразил готовность Казахстана выступить партнером ЕС в достижении целей и задач Европейского «зеленого» курса (European Green Deal), сотрудничать в сфере экологических инициатив с сырьевым и аккумуляторным альянсами, Европейским инвестиционным банком.

Премьер-министр РК выступил с инициативой создания делового совета «Центральная Азия – ЕС», в котором примут участие министры экономических блоков двух регионов, руководители бизнеса, а также представители финансовых институтов, торговых и промышленных палат.

В рамках визита в Бишкек Аскар Мамин провел двусторонние переговоры с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Глава Правительства отметил высокую динамику торговых и инвестиционных потоков между Казахстаном и Европейским союзом на фоне восстановления национальных экономик РК и стран ЕС.

За 9 месяцев казахстанско-европейский товарооборот увеличился на 18,4% и составил 20,8 млрд долларов. В первой половине текущего года объем прямых инвестиций ЕС в экономику Казахстана вырос на 14,1%, превысив 4,7 млрд долларов. В ходе встречи рассмотрены итоги участия казахстанской делегации в прошедшем 1 ноября в шотландском Глазго Саммите лидеров ООН СОР26 по изменению климата, а также взаимодействие Казахстана с ЕС в области достижения к 2060 году углеродной нейтральности.

В свою очередь Валдис Домбровскис выразил заинтересованность ЕС в дальнейшем укреплении сотрудничества с РК и всем регионом Центральной Азии с акцентом на развитие «зеленой» экономики, в т. ч. экологически чистых источников энергии, транспорта и совершенствование системы управления водными ресурсами. При этом ЕС готов делиться своим опытом и технологиями путем реализации совместных проектов в указанных сферах. Вице-президент Европейской комиссии подчерк­нул, что ЕС намерен тесно сотрудничать с РК в практической реализации договоренностей по итогам предстоящей 12-й министерской конференции ВТО под председательством Казахстана (г. Женева, 30 ноября – 3 декабря 2021 г.).

В рамках форума Аскар Мамин также провел переговоры с главами правительств Кыргызстана Акылбеком Жапаровым и Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.

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