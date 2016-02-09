В формате презентации
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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
Цель мероприятия – показать этапы развития сферы образования области за годы независимости страны, приобщить подрастающее поколение к историческому и духовному наследию народа Казахстана. Конференция прошла в формате презентации. В работе мероприятия приняли участие руководитель научно-педагогического исследовательского центра «Университет-Школа» Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова доцент Айболган Кенжегулова, ветераны педагогического труда, руководители районных и городских отделов образования, директоры профессионально-технических колледжей и лицеев.