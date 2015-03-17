Свежий выпуск В формате «В2В» Глеб МАЛЫХ

Кроме этого, руководители ряда казахстанских и австрийских компаний провели встречи в формате «B2B» и рассмотрели вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, машиностроении, нефтегазовой отрасли, энергетическом секторе, строи­тельстве, пищевой промышленности и медицине. Сопредседатель делового совета с казахстанской стороны – депутат Мажилиса Парламента, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев. С австрийской стороны деловой совет возглавляет вице-президент палаты экономики Австрии доктор Рихард Шенц.

В ходе заседания также прозвучали доклады представителей ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана», АО «KazNexInvest», АО «СПК «Тобол» и др.