В форуме земляков "Туған жер" приняла участие Гульшара Абдыкаликова

Политика
Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова в ходе рабочей поездки в Актюбинкую область приняла участие в республиканском форуме земляков "Туған жер" в рамках программы "Рухани жаңғыру", передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В форуме также участвовали депутаты Парламента, руководители государственных органов, общественные деятели, известные ученые, представители творческой интелигенции, знаменитые спортсмены, уроженцы Актюбинской области, проживающие в 20 странах мира.

Гульшара Абдыкаликова зачитала приветственное слово Президента РК Нурсултана Назарбаева, в котором отмечается, что одним из важных проектов, реализуемых в рамках "Рухани жаңғыру", является программа "Туған жер", основанная на принципах общенационального патриотизма.

В своем выступлении Госсекретарь подчеркнула, что сердцевиной масштабных преобразований в политике и экономике является опережающая модернизация общественного сознания – общенациональный проект "Рухани жаңғыру". С этой целью сегодня в стране воплощаются в жизнь шесть уникальных проектов. Одним из них является программа "Туған жер", призванная стать важнейшей основой общенационального патриотизма.

Гульшара Абдыкаликова также участвовала в открытии Дворца единоборств "Жекпе-жек спорт сарайы", построенного в рамках государственно-частного партнерства. После церемонии открытия был дан старт международному турниру по дзюдо на кубок Президента Республики Казахстан.

"В этом году в стране начата Третья модернизация. Одной из ее составляющих является духовное возрождение. У нашей программы "Рухани жаңғыру" и борьбы дзюдо, название которой в переводе означает "мягкий путь", есть одна общая компонента – совершенствование сознания", – отметила Госсекретарь.

Кроме того, в рамках визита Гульшара Абдыкаликова посетила социально-культурные объекты, построенные в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру".

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