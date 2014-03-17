Один зал заняла экспозиция костанайских художниц «Очарование весны», еще один – фотовыставка «Арулар – асыл жандар», на которой в каждом кадре – женщины. Инициа­торами тематической выставки «Очарование весны» стали члены областной организации Союза художников РК. Но среди участниц есть и авторы, для которых эта профессиональная экспозиция первая в жизни. На зрительский суд представлено более 40 картин. Вот и автор фотовыставки Мухтар Сибанбаев – фотограф-любитель. Зато его снимки сделаны с неподдельной любовью. Это портреты и репортажные фото Камшат Доненбаевой, Асии Беркеновой и других как широко известных героинь, так и рядовых тружениц.

Валерий ВЕДЕНКО, Костанай