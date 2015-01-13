В ГАТОБ по «е-билету» Свежий выпуск 745 Динара ЮСУПОВА

Билеты в ГАТОБ будут продаваться по той же цене, что и в кассе. Причем как на официальном сайте театра Gatob.kz, так и на сайте Ticketon.kz.

«Переход на современную систему даст возможность жителям Алматы и гостям города приобретать билеты как через мобильные приложения, так и через кассы театра, – отметил заместитель директора театра заслуженный артист РК Габит Несипбаев. – Переход положительно повлияет на прозрачность внутренней отчетности, анализ востребованности спектаклей, борьбу с перекупщиками билетов».

Алматинцы хорошо знакомы с «кастой» спекулянтов, из-за которых в кассах зачастую не оставалось билетов, а лучшие места продавались с рук с наценкой. Теперь зрители смогут заблаговременно позаботиться о комфортности своего театрального досуга. После приобретения билета в режиме online выбранное место закрепляется за покупателем. На телефон отправляется СМС с 12-значным кодом брони, по которому можно получить традиционный билет в кассе или электронный билет на e-mail с QR-кодом. «E-билет» можно распечатать на принтере, а можно предъявить для сканирования QR-кода на экране мобильного устройства при входе в театр.