В Газе вновь обстреляна школа ООН

В здании школы укрывались мирные жители, сообщает Голос Америки.

По словам очевидцев, взрыв в Рафахе произошел в тот момент, когда люди стояли в очереди за едой. Израильские военные пока никак не прокомментировали случившееся.

Уже в 3-й раз за 10 дней израильские войска нанесли удар по школе ООН. Нынешний инцидент, как и 2 предыдущих, вызвал возмущение международной общественности.

Как подчеркивает израильская сторона, военные отвечают на ракетные обстрелы территории Израиля. Боевики ХАМАС выпускают свои ракеты с объектов ООН. Представитель агентства ООН по делам беженцев сообщил, что в школе укрываются почти 3 тыс. беженцев, вынужденных оставить свои дома в секторе Газа.

Тем временем часть израильских войск была выведена из Газы. Представитель вооруженных сил Израиля сообщил, что войска "очень близки" к завершению операции по уничтожению туннелей, которые ХАМАС использует для хранения оружия и проникновения на территорию Израиля для совершения нападений на израильских военных.

Палестинская делегация прибыла в Каир для участия в переговорах о заключении перемирия, в которых участвуют также представители США и Египта. Израильская сторона заявила, что Израиль не видит смысла в том, чтобы направлять в Каир делегацию, поскольку ХАМАС все равно нарушит условия очередного перемирия, как это уже имело место ранее.

В минувшую субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что как только израильские военные завершат уничтожение туннелей, они вновь займут свои позиции "в соответствии с задачами обеспечения безопасности Израиля". По словам Нетаньяху, десятки туннелей уже разрушены.