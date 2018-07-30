В генплан Кызылорды внесут изменения

Общество
1665
В утвержденный девять лет назад генеральный план Кызылорды внесут изменения, сообщает 24.kz.

К необходимости поправок привели возросшие темпы строительства. Так, за последние пять лет в городе построено 11 новых микрорайонов. В многоэтажки заселились 7 тысяч семей. Еще 6600 кызылординцев получили земельные участки в микрорайоне "Байтерек", который расположен вдоль трассы Кызылорда – Жезказган.

"Возросшие темпы строительства за последние 5 лет привели к пересмотру генплана Кызылорды. Основные изменения произойдут в пригородных населенных пунктах Тасбогет и Кызылжарма. Специалисты приступили к разработке "Плана детальной планировки". В сторону севера Кызылорда будет развиваться в направлении Жезказганской трассы. Также в планах включить в территорию города дачный массив "Сабалак", расположенный в южной части областного центра", – рассказал заместитель руководителя областного управления строительства и архитектуры Алмат Избасаров.

Окончательный вариант нового генплана утвердят через два месяца. Особое внимание уделят вопросам улучшения инженерной и транспортной инфраструктуры, внешнего облика строящихся объектов и озеленения. Уже сейчас глаз горожан радуют архитектурные строения, поднимающиеся на левом берегу Сырдарьи. Там идет строительство 26 многоэтажных жилых домов, зданий музея, центра духовного возрождения, университета и детского сада. 

"Самая главная новость – на территории города на Сырдарье планируется построить надувную плотину. Установка поможет решить ряд экологических проблем и в первую очередь озеленения улиц Кызылорды. Как известно, в последние годы в главной водной артерии региона – Сырдарье – нестабильный уровень живительной влаги. А для обеспечения населения областного центра поливной водой в летнее время года потребуется ее немалый объем", – говорится в сообщении.

Сегодня в Кызылорде проживают около 300 тысяч человек, а в очереди за земельными участками на строительство индивидуального жилья состоят почти 60 тысяч кызылординцев. Быстрые темпы развития расширили границы города. За девять лет территория областного центра выросла почти вдвое и достигла 20 тысяч гектаров, отметил портал.

Популярное

Все
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Qarmet восстанавливает работу в шахтах
В Актобе создана компания для решения проблем дольщиков
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
Комитет рыбного хозяйства "меняет прописку"
Незадачливый вор попался на краже сувенирных долларов
Атом: не только мирный, но и безопасный
Рыбакина вышла в финал турнира в Брисбене
"Глава государства обращает внимание на запросы общества" - политолог Казбек Майгельдинов
Акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы
Прием заявок на январское ЕНТ продлен в Казахстане
Попасть в молоко
"Барыс" попал под "Трактор"
Шорт-трекист и боксеры протестировали линейный каток Астаны
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
Ученые выяснили, как на самом деле выглядят Нептун и Уран
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской о…
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Ми…
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]