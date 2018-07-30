В генплан Кызылорды внесут изменения

В утвержденный девять лет назад генеральный план Кызылорды внесут изменения, сообщает 24.kz
.
К необходимости поправок привели возросшие темпы строительства. Так, за последние пять лет в городе построено 11 новых микрорайонов. В многоэтажки заселились 7 тысяч семей. Еще 6600 кызылординцев получили земельные участки в микрорайоне "Байтерек", который расположен вдоль трассы Кызылорда – Жезказган.
"Возросшие темпы строительства за последние 5 лет привели к пересмотру генплана Кызылорды. Основные изменения произойдут в пригородных населенных пунктах Тасбогет и Кызылжарма. Специалисты приступили к разработке "Плана детальной планировки". В сторону севера Кызылорда будет развиваться в направлении Жезказганской трассы. Также в планах включить в территорию города дачный массив "Сабалак", расположенный в южной части областного центра", – рассказал заместитель руководителя областного управления строительства и архитектуры Алмат Избасаров.
Окончательный вариант нового генплана утвердят через два месяца. Особое внимание уделят вопросам улучшения инженерной и транспортной инфраструктуры, внешнего облика строящихся объектов и озеленения. Уже сейчас глаз горожан радуют архитектурные строения, поднимающиеся на левом берегу Сырдарьи. Там идет строительство 26 многоэтажных жилых домов, зданий музея, центра духовного возрождения, университета и детского сада.
"Самая главная новость – на территории города на Сырдарье планируется построить надувную плотину. Установка поможет решить ряд экологических проблем и в первую очередь озеленения улиц Кызылорды. Как известно, в последние годы в главной водной артерии региона – Сырдарье – нестабильный уровень живительной влаги. А для обеспечения населения областного центра поливной водой в летнее время года потребуется ее немалый объем", – говорится в сообщении.
Сегодня в Кызылорде проживают около 300 тысяч человек, а в очереди за земельными участками на строительство индивидуального жилья состоят почти 60 тысяч кызылординцев. Быстрые темпы развития расширили границы города. За девять лет территория областного центра выросла почти вдвое и достигла 20 тысяч гектаров, отметил портал.