В Генпрокуратуре обсудили безопасность детей и профилактику подростковой преступности

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Только в этом году поступило более 2 тысяч обращений по фактам буллинга

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Под председательством генпрокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Участники обсудили профилактику подростковых правонарушений, буллинга, суицидов и наркомании, а также совершенствование системы защиты детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа страны 

В заседании приняли участие первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, заместитель председателя Курултая Динара Закиева, помощник Президента Эльдар Толганбаев, члены Координационного совета, депутаты Курултая, руководители государственных органов, а также прокуроры и акимы областей посредством видеоконференцсвязи.

С докладами выступили начальник Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генпрокуратуры Даулет Акылбеков, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха и вице-министр просвещения Жайык Шарабасов.

За последние три года около 7 тысяч несовершеннолетних совершили преступления, каждое второе из которых относится к категории тяжких и особо тяжких. Осуждено около 2,5 тысячи подростков, еще 3 тысячи состоят на профилактическом учете полиции. Только в текущем году поступило более 2 тысяч обращений по фактам буллинга.

В продолжение обсуждения практических механизмов защиты детей Динара Закиева отметила, что более 800 тысяч детей нуждаются в помощи с учётом повторных выявлений. Для их индивидуального сопровождения участникам заседания продемонстрирована единая государственная платформа BALAZHAN, разработанная совместно с АО «Казахтелеком», которая позволяет в центре и на местах отслеживать состояние каждого выявленного ребёнка, причины возникновения проблем и принимаемые меры поддержки.

На заседании также рассмотрели вопросы профилактики наркомании среди несовершеннолетних, раннего выявления детей из группы риска с помощью цифровых инструментов. В целях раннего выявления угроз Генрокуратурой апробирована IT-система «AiMap», которая позволяет выявлять аккаунты учащихся, регулярно посещающих интернет-ресурсы по продаже наркотиков.

Наряду с цифровыми решениями реализуются практические проекты. Так, в рамках проекта Генпрокуратуры «Саналы ұрпақ» за 10 месяцев проведено 19 тысяч рейдов, на профилактический учет поставлено 4 тысячи подростков, в ночное время в развлекательных заведениях выявлено 2 400 детей. У 304 кафе отозваны лицензии на реализацию алкоголя. Подростковая преступность снизилась на 7%.

По инициативе прокуратуры Жамбылской области в 190 школах введена должность заместителя директора по правовым вопросам. В результате преступность в отношении несовершеннолетних снизилась на 24,7%, среди самих несовершеннолетних – на 3,4%, а количество преступлений против половой неприкосновенности – на 54,5%. Данный формат предложено масштабировать по всей республике.

По итогам заседания определены задачи по усилению межведомственной профилактики. Комитету по охране прав детей предлагается закрепить координирующую роль в раннем выявлении буллинга, суицидальных рисков и других угроз; включить показатели профилактической работы в оценку деятельности акимов; расширить возможности оказания правовой помощи несовершеннолетним через контакт-центр 111.

В Генпрокуратуре отметили важность создания и тиражирования полезного образовательного контента для детей в социальных сетях в рамках продвижения концепций «Закон и порядок», «Адал Азамат» и «Таза Қазақстан» и повышения ответственности уполномоченных государственных органов за их безопасность и благополучие.

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