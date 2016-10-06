В Генпрокуратуре заявили об абсурдности некоторых требований госконтроля к бизнесу
Ксения Воронина
Сократить основания для внеплановых проверок бизнеса и пересмотреть проверочные листы предложено на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РК, передает Kazpravda.kz.
Выступая с докладом, заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов раскритиковал систему государственного контроля за бизнесом.
"Не налажена система управления рисками, нет четкой аналитики – какое предприятие и когда надо проверять. Более того, госорганы в свои проверочные листы заложили массу ненужных, устаревших требований к бизнесу. Некоторые абсурдны и не поддаются никакой логике. К примеру, санитарные правила для общепита требуют, чтобы помещения по приготовлению холодных блюд располагались только с северо-западной стороны. Или нелепый запрет продавать торты нарезками или частями. Чтобы выяснить, какие нормы мешают бизнесу на сайтах прокуратуры, НПП "Атамекен" и партии "Нур Отан" разместили специальный формуляр. Однако поступило всего 15 сообщений. Это говорит о том, что у бизнеса к нам еще нет доверия. Пока есть административные барьеры, нелепые нормы, по-любому предприниматель будет виноват, а чиновник будет прав, потому что закон будет на его стороне", – подчеркнул докладчик.
По мнению представителей Генпрокуратуры, изучивших "каждый проверочный лист", в них должны быть включены только те требования, которые несут непосредственную угрозу.
"Мы начали с органов по защите прав потребителей. Там более 8 000 требований. До конца года планируем их сократить. Такая работа будет поэтапно проведена во всех сферах госконтроля", – заверил Ахметжанов.
Кроме того, было отмечено отсутствие четких критериев для внеплановых проверок, при этом во многих случаях госконтроль используется для устранения конкурентов. В этой связи Генпрокуратура предлагает сократить основания для внеплановых проверок.
"Мы выяснили, что половина из них по обращениям. Жалобы потребителей составили лишь треть, в 37 процентах случаях инициаторами являются сами госорганы, а в остальных 36 процентах (жалобы) писали те, чьи права никак не затрагивала деятельность бизнесменов. Из-за этого можно сделать вывод, что госконтроль используется для устранения конкурентов либо для оказания давления на бизнес. Доходит до того, что госорганы сами создают ТОО, чтобы мониторить предпринимателей для их последующей проверки. Так, по письму ТОО "Астанагорархитектура" была проверена деятельность ТОО "Эйкос", якобы эта фирма начала строить без постановления акимата. Выяснилось, что такой разрушительный документ законом вообще не предусмотрен. Мы предлагаем сократить основания для внеплановых проверок, в том числе запретить проверять по обращениям третьих лиц. Поправки уже на стадии согласования", – отметил Марат Ахметжанов.
Также Генпрокуратура сочла сферу госконтроля и надзора "чрезмерно расширенной".
"На стадии обсуждения предложение ввести саморегулирование в оценочной, аудиторской деятельности, при оказании консультативной помощи госорганам по госсоцзаказам. Всего планируется передать более тридцати функций. За последние три года число разрешений сокращено почти в три раза. Тем не менее до сих пор госорганы нарушают сроки предоставления государственных услуг, необоснованно отказывают в их предоставлении, требуют у бизнеса ненужные документы. К примеру, в Жамбыле чиновники для выдачи техпаспорта на сельхозтехнику требуют одобрение военкомата. По представлению прокуратуры наказаны двое руководителей. Проверки лишь двух министерств выявили свыше двухсот нарушений при предоставлении услуг бизнесу. Сегодня прорабатываются предложения сокращения сроков, минимизация требований документов, мы это до конца года думаем реализовать", – заключил спикер.