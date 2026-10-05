В Германии число гостей Октоберфеста-2026 побило рекорд

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Организаторы пивного фестиваля отметили рост продаж еды и напитков, в том числе безалкогольных.

В Мюнхене завершился 191-й Октоберфест - пивной фестиваль, считающийся крупнейшим народным праздником в мире. В 2026 году он подтвердил это звание, побив рекорд посещаемости: с 19 сентября на Октоберфест пришли 7,4 млн человек, сообщили организаторы.

Для сравнения: в 2025 году фестиваль на Лугу Терезы в Мюнхене посетили 6,5 млн человек. А рекордным по посещаемости до этого считался Октоберфест-2023 - тогда насчитали 7,2 млн посетителей.

Организаторы отмечают, что особо заметен рост числа посетителей в будние дни - до +28,9%. Для этого власти Мюнхена провели рекламную кампанию, призывавшую приходить на фестиваль с понедельника по четверг, чтобы избежать чрезмерных скоплений людей в выходные и закрытия входа на фестиваль из-за переполненности, как это было в 2025 году.

За 16 дней фестиваля в Баварии выпито 6,7 млн литров пива - на 2,7% больше, чем в 2025 году. Это значение не стало рекордным - в 2014 году там выпили 7,7 млн литровых кружек хмельного.

Зато в 2026 году на Октоберфесте выросло потребление безалкогольного пива и безалкогольных напитков - на 10,7% и 10% соответственно. Точные цифры по этим позициям организаторы не приводят.

По их словам, "большой популярностью" на фестивале в 2026 году пользовался радлер - слабоалкогольный пивной коктейль из пива и лимонада. Растущий интерес посетителей Октоберфеста к радлеру организаторы отмечали и годом ранее.

Из еды популярным на фестивале стал жареный цыпленок. В целом продажи еды показали такой же годовой рост, как и продажи пива - 2,7%. По цене пива прошедший Октоберфест стал самым затратным в истории: за литровую кружку на фестивале просили почти 16 евро.