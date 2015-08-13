В Германии девушка нашла в озере слиток золота

Фото с сайта vesti.az
В озере Кенигсзее в Баварии 16-летняя немка во время купания на глубине 2-х метров обнаружила слиток золота стоимостью €16 тыс., сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на vesti.az
.
"Слиток из золота 999,9 пробы, весом в 0,5 килограмма, изготовлен в период с 1990 по 2005 годы", – уточняется в информации.
О находке девушка рассказала местным властям, которые стараются установить ее происхождение. Водолазы из полиции провели дополнительные исследования дна озера, но больше не обнаружили никаких ценностей.
Представитель правоохранительных органов заявил, что если законный владелец слитка не будет установлен, то юная кладоискательница сможет оставить находку себе.
Несмотря на распространившиеся слухи о том, что найденное золото принадлежало нацистам, согласно последним сообщениям, оно никак не связано с той эпохой.