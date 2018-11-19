В Германии подросток погиб под поездом, спасая казахстанца

Закон и Порядок
Фото : fnp.de
Трагедия произошла 13 ноября в немецком городе Кобленц. Местный подросток, спасая казахстанца, погиб под колесами поезда, сообщает Zakon.kz со ссылкой Frankfurter Neue Presse.

17-летний парень увидел пьяного мужчину, который лежал на рельсах. Он оттолкнул его с путей, но не успел отбежать сам. В результате несчастного случая мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, в его крови было обнаружено 2,6 промилле алкоголя, а подросток погиб до приезда медиков.

Пострадавшим был 44-летний бездомный, гражданин Казахстана. Рядом с ним на путях находился его друг — гражданин Индии, который получил травы легкой степени тяжести.

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