В Германии подросток погиб под поездом, спасая казахстанца

Трагедия произошла 13 ноября в немецком городе Кобленц. Местный подросток, спасая казахстанца, погиб под колесами поезда, сообщает Zakon.kz со ссылкой Frankfurter Neue Presse.
17-летний парень увидел пьяного мужчину, который лежал на рельсах. Он оттолкнул его с путей, но не успел отбежать сам. В результате несчастного случая мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, в его крови было обнаружено 2,6 промилле алкоголя, а подросток погиб до приезда медиков.
Пострадавшим был 44-летний бездомный, гражданин Казахстана. Рядом с ним на путях находился его друг — гражданин Индии, который получил травы легкой степени тяжести.
17-летний парень увидел пьяного мужчину, который лежал на рельсах. Он оттолкнул его с путей, но не успел отбежать сам. В результате несчастного случая мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, в его крови было обнаружено 2,6 промилле алкоголя, а подросток погиб до приезда медиков.
Пострадавшим был 44-летний бездомный, гражданин Казахстана. Рядом с ним на путях находился его друг — гражданин Индии, который получил травы легкой степени тяжести.