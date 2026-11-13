В Германии прошли Дни казахстанского кино

Кино

В Берлине состоялись Дни казахстанского кино. В рамках программы были представлены художественные фильмы «Казахское ханство. Алмазный меч» и «Жерұйық», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: Минкультуры

С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов. 

Перед показом фильма «Казахское ханство. Алмазный меч» режиссёр картины Рустем Абдрашев рассказал об исторической основе фильма, особенностях его создания и художественное воплощение событий на экране.

Зрителями были местные жители, студенты, представители делового сообщества, немецкие кинорежиссеры и представители казахской диаспоры. 

Программа Дней казахстанского кино продолжилась показом художественного фильма «Жерұйық». Картина познакомила аудиторию с историей отечественного кинематографа и темами человеческих судеб, памяти и духовных ценностей.

#Казахстан #кино #Германия

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