В Германии скончался ведущий эксперт по СССР и сталинизму

Леонгард был ведущим экспертом по Советскому Союзу и сталинизму. Он являлся автором многочисленных исторических публикаций. В одной из самых известных работ — "Революция отвергает своих детей" — автор описывает впечатления и переживания за время десятилетнего пребывания в Советском Союзе и свою трансформацию из восторженного коммуниста в убежденного критика Советского Союза. сообщает DW.

А в своей книге "Шок от пакта между Гитлером и Сталиным" Леонгард собрал воспоминания о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны.



