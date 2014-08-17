Общество
В Германии скончался ведущий эксперт по СССР и сталинизму
Марат Манаспаев

Леонгард был ведущим экспертом по Советскому Союзу и сталинизму. Он являлся автором многочисленных исторических публикаций. В одной из самых известных работ — "Революция отвергает своих детей" — автор описывает впечатления и переживания за время десятилетнего пребывания в Советском Союзе и свою трансформацию из восторженного коммуниста в убежденного критика Советского Союза. сообщает DW.

А в своей книге "Шок от пакта между Гитлером и Сталиным" Леонгард собрал воспоминания о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны.

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