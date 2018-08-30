Четырехметровая позолоченная статуя президента Турции Тайипа Эрдогана, ранее установленная на площади в центре немецкого города Висбаден в рамках фестиваля современного искусства, демонтирована, сообщает ria.ru.
"Статуя была погружена на машину при помощи крана. Теперь ее транспортируют на пожарной машине. С нашей точки зрения, операция прошла мирно", – сообщила полиция.
Власти города решили демонтировать статую турецкого президента в целях обеспечения безопасности. В Twitter-аккаунте городской администрации Висбадена сообщалось, что решение демонтировать статую было принято по той причине, что, пока статуя находится на своем месте, "безопасность больше не может быть гарантирована".
Издание Wiesbadener Kurier сообщает со ссылкой на обер-бургомистра Висбадена Свена Герича, что поначалу противники Эрдогана забросали статую турецкого президента яйцами, что сторонниками Эрдогана было расценено как провокация. В результате, по словам Герича, между сторонниками и противниками турецкого президента возникли словесные перепалки, которые затем перешли в драку, три человека были задержаны.
Ранее сообщалось, что статую Эрдогана установили в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, известного провокациями через искусство.
Фестиваль проходит в Висбадене с 23 августа по 2 сентября под лозунгом "Плохие новости".