​В глобальной культурной среде

В дискуссии, посвященной теме «Современная казахская культура в глобальном мире: истории успехов», приняли участие казахстанские деятели культуры и искусства. Среди них – ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Арман Жудебаев, обладательница приза в номинации «Лучшая женская роль» на 71-м Каннском международном кинофестивале актриса Самал Еслямова, режиссер-документалист, выпускник Нью-Йоркской киноакадемии (MFA) Диас Азимжан и искусствовед, основатель арт-площадки TSE Art Destination, куратор коллекции современного искусства в Нацио­нальном павильоне Казах­стана «Нұр Әлем» и международной выставки Astana Art Show Дина Байтасова.

Как отметил, открывая работу дискуссионной площадки, первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, в первую очередь казахстанцам необходимо самим увидеть и оценить самые высокие достижения нашей культуры, а затем показать их миру.

– Тема концептуальная, и на первый взгляд может показаться оторванной от реальных злобо­дневных проблем сегодняшнего казахстанского общества, но важно понимать, что продвижение культурных ценностей – стратегическое направление для нашей страны, как и для любой страны мира, – подчеркнул Маулен Ашимбаев. – Роль любого государства в глобальном сообществе сегодня определяется во многом его вкладом в развитие мировой культуры.

Как было отмечено в ходе встречи, необходимости масштабной работы по продвижению казахстанской культуры на глобальном уровне большое внимание уделяется в программной статье Президента РК «Взгляд в будущее: модернизация общественного соз­нания». В частности, Глава государства предложил реализовать проект «Казахстанская культура в глобальном мире», чтобы Казах­стан стал известен не только как производитель нефти или организатор крупных международных мероприятий, но и свои­ми достижениями в культурной сфере. В нашей стране, по словам участников встречи, создан мощный пласт достижений, которые заслуживают того, чтобы быть представленными на международном уровне.

– Участники сегодняшней дис­куссии – тому доказательство, – считает первый заместитель Председателя партии. – Они известны не только в нашей стране, но и на международном уровне. Все они имеют собственный взгляд на развитие казахстанского кино, музыки, искусства в целом. Одна из главных задач сейчас – достичь того, чтобы наше общество, наши творческие деятели генерировали произведения мирового уровня – романы, музыкальные произведе­ния, кинокартины, шедевры изо­бразительного искусства и другие произведения, которые пользовались бы большим спросом во всем мире. Когда мы сделаем все необходимое для этого, тогда мы сможем говорить, что Казахстан сос­тоялся как развитое государство.

Кроме того, в ходе дискуссии было отмечено, что сейчас казахстанское искусство недостаточно представлено на крупнейших международных творческих площадках – выставках, биеннале, кинофестивалях, в галереях и аукционных домах. Для продвижения национального искусства, чтобы Казахстан занял достойное место на культурной карте мира, как подчеркнули участники встречи, многое предстоит сделать государственным органам, и также многое зависит от самих деятелей культуры.