В Голливуде украли костюм из фильма "Железный человек" стоимостью $320 тысяч

Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) расследует пропажу реквизита со склада в городке Пакойма. Речь идет об оригинальных доспехах стоимостью $320 тыс., в которых актер Роберт Дауни-младший снимался в роли миллиардера-изобретателя Тони Старка в фильме "Железный человек" (Iron Man, 2008), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
По его данным, полиция начала поиск частей костюма, который по сюжету картины наделял героя сверхъестественными способностями. В последний раз этот реквизит видели на складе в феврале этого года. Сотрудники складского помещения полагают, что реквизит исчез в апреле. Факт пропажи был выявлен во вторник.
Бюджет картины "Железный человек" составил $140 млн. При этом сборы от проката ленты в мире превысили $585,1 млн. Фильм режиссера Джона Фавро в 2009 году был номинирован на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и монтаж звука.
По его данным, полиция начала поиск частей костюма, который по сюжету картины наделял героя сверхъестественными способностями. В последний раз этот реквизит видели на складе в феврале этого года. Сотрудники складского помещения полагают, что реквизит исчез в апреле. Факт пропажи был выявлен во вторник.
Бюджет картины "Железный человек" составил $140 млн. При этом сборы от проката ленты в мире превысили $585,1 млн. Фильм режиссера Джона Фавро в 2009 году был номинирован на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и монтаж звука.