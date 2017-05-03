В горах Алматинской области и ЮКО сохраняется опасность схода лавин
В горах Алматинской области и ЮКО сохраняется опасность схода лавин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным опорных метеостанций большинства горных регионов Казахстана снежный покров стаял, но все еще сохраняется в высокогорных регионах юга и юго-востока республики. Информация о снежном покрове поступает только с высокогорных станций в Илейском Алатау.
"В связи большой высотой снежного покрова (80-170 см) в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей (в высотной зоне выше 2600 метров) в период 3-31 мая сохраняется возможность схода снежных лавин", – говорится в сообщении.
Наибольшая опасность ожидается при выпадении осадков на фоне интенсивной оттепели.
Синоптики не рекомендуют проводить спортивные и культурно-массовые мероприятия в высокогорной зоне в этот период.