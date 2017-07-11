В горах Алматинской области возросла угроза схода селей
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился с предупреждением к жителям города, сообщает Kazpravda.kz.
"В ближайшие двое суток, 11–12 июля, в связи с высоким температурным фоном в горах Алматинской области селеопасно. ДЧС совместно с ГУ "Казселезащита" проводит превентивные мероприятия по опорожнению восьми моренных озер. С 15 июня открыты 8 высокогорных сезонных постов и 9 постоянных, в бассейнах рек Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы", – говорится в распространенной информации.
По данным ведомства, авиация доставила на моренные озера насосные установки, сифонные трубы, мини-экскаватор и рабочие бригады.
"В настоящий момент проводится очистка эвакуационных каналов от крупногабаритных камней и грунта. Для откачки воды из озер работают насосы с высокой производительностью, а также произведен монтаж сифонных труб. Все моренные озера находятся под контролем специалистов", – добавили в пресс-службе ДЧС.