Происшествия
В горах Алматы и области возможен сход лавин
Ксения Воронина
23–24 февраля в Алматы и Алматинской области объявлена угроза схода лавин в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС города.

Спасатели распространили штормовое предупреждение, поступившее от РГП "Казгидромет" №8 от 23.02.2015 года. 

"Просим жителей, гостей и туристов города Алматы не выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Просим принять все необходимые меры безопасности в целях исключения чрезвычайных ситуаций", – предупреждает ДЧС.

Кроме того, оповещение об опасности абоненты казахстанских мобильных операторов получили посредством смс-рассылки.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Два новых праздника появятся в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Стрельба в Есике: один из пострадавших скончался
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля
Урал бьет тревогу
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле

Читайте также

Происшествия
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуско…
Происшествия
Землетрясение почувствовали жители Усть-Каменогорска
Происшествия
9-летний ребенок попал в реанимацию после укуса ядовитого п…
Происшествия
Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Ура…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]