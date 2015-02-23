Происшествия В горах Алматы и области возможен сход лавин Ксения Воронина

23–24 февраля в Алматы и Алматинской области объявлена угроза схода лавин в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС города.



Спасатели распространили штормовое предупреждение, поступившее от РГП "Казгидромет" №8 от 23.02.2015 года.



"Просим жителей, гостей и туристов города Алматы не выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Просим принять все необходимые меры безопасности в целях исключения чрезвычайных ситуаций", – предупреждает ДЧС.



Кроме того, оповещение об опасности абоненты казахстанских мобильных операторов получили посредством смс-рассылки.

