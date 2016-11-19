В горах Алматы ожидается сход снежных лавин

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта lenta.ru
Сход снежных лавин ожидается в горах Алматы 19–20 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Это связано с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горах.

"Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", – предупреждают в Департаменте по ЧС.

Между тем погода не благосклонна в эти дни не только к алматинцам. Начавшиеся несколько дней назад сильные морозы в Астане продолжаются и в выходные дни. Сегодня, 19 ноября, в столичных школах были отменены занятия с 1 по 9 классы в связи с резким понижением температуры до -30 градусов.

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