В горах Алматы спасатели помогли заблудившемуся туристу из России

Мужчина сбился с туристической тропы и не смог самостоятельно продолжить спуск

Фото: МЧС

В горах Алматы спасатели помогли гражданину России, который сбился с туристической тропы и не смог самостоятельно спуститься, передает Kazpravda.kz/

Инцидент произошёл в Медеуском районе, вблизи пика Скалистый высотой 3332 метра. Мужчина 1985 года рождения отправился утром в горы, однако во время прогулки потерял маршрут.

«Спасатели обнаружили туриста и благополучно сопроводили его до туристической базы „Эдельвейс“», — сообщили в МЧС.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась. После спуска он самостоятельно отправился домой.