В горах Туркестанской области пропали 12 человек

В горах Туркестанской области ведутся поиски 12 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба МЧС РК

12 человек выехали на двух автомашинах в горы Байжансай Байдибекского района. Об их пропаже в ДЧС сообщили 5 января в 10:00.

Сейчас их ищут спасатели на технике высокой проходимости ДЧС области, вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям со специалистами МЧС на борту.

"Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января в 16:00. По словам заявителя, они должны были вернуться в Шымкент 3 января", – уточнили в ведомстве.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области рекомендует не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении, собираясь в горы, обязательно ознакомиться с погодой, сообщить своим близким о запланированном маршруте и времени возвращения, не сокращать путь по незнакомой дороге. При чрезвычайной ситуации звонить на 112.