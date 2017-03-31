В горных районах ВКО ожидается сход снежных лавин

В горных районах ожидается сход снежных лавин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области.
"По информации филиала ГУ "Казселезащита" в связи с повышением температурного фона в горных районах ВКО с 1 по 3 апреля возможен сход снежных лавин", – говорится в сообщении.
В этой связи спасатели не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны.
По республике Восточный Казахстан занимает 1-е место по лавиноопасным участкам. Всего в Казахстане их насчитывается 800 зон, из них около 500 расположены на склонах гор и вдоль дорог Восточно-Казахстанского региона. Угрозу населению и объектам жизнеобеспечения представляют 336 очагов. Остальные не несут опасности и находятся далеко от инфраструктуры.
