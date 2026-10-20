В городах Франции из-за беспорядков ввели комендантский час

На заседании кризисного штаба премьер Себастьен Лекорню поручил префектам с 19 октября вводить "частичные локальные комендантские часы". Париж, Ницца и Лилль уже выполнили распоряжение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Фото: Nicolas Liponne / Global Look Press

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что дал указание префектам вводить в городах комендантские часы «частичные и строго локальные», чтобы не допустить новых волн беспорядков и мародёрства. Решение последовало за вспышками насилия в минувшие выходные, когда атакам подверглись, в частности, мэрии, другие общественные здания и сотни магазинов по всей стране.

Одними из первых распоряжение выполнили власти столицы. С 23 часов вечера и до 6 часов в Париже вводится комендатский час на площади Республики (которая стала эпицентром протестов) и в квартале Ле-Аль.

В Ницце ограничения начинают действовать в 21.00 в центре города и касаются только несовершеннолетних. В заявлении мэрии уточняется, что ограничения распространяются на центр города, район Старой Ниццы, а также на территорию от улицы Трашель до Южного вокзала (Gare du Sud).

На севере страны, в департаменте Нор, в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денена тоже ввели комендантский час с 20:00 вечера понедельника и до 06:00 утра и тоже - для несовершеннолетних. Правда, действовать меры будут только в течение двух ночей.

Власти Лиона запретили "любое передвижение и присутствие людей" ночью в части района Прескиль.

«В субботу, несмотря на крайней степени жестокость и серьёзные материальные разрушения, никто не погиб, и это настоящее чудо», – заявил глава правительства в понедельник днём по итогам заседания межведомственного кризисного штаба в Министерстве внутренних дел в Париже.

Премьер-министр также выступил в защиту действий полицейских, которым пришлось сдерживать группы агрессивно настроенных устроителей беспорядков.

Эти распоряжения последовали за воскресной новостью о том, что Эмманюэль Макрон отклонил отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса, «исходя из необходимости обеспечить непрерывность руководства силами правопорядка в нынешних условиях», сообщило в понедельник Елисейское дворец в пресс-релизе.

В документе уточняется, что президент поручил главе МВД «принять все необходимые меры для полного раскрытия информации о просчётах в планировании и работе служб разведки, которые привели к этим вспышкам насилия».

Эмманюэль Макрон также потребовал «в кратчайшие сроки внедрить новую тактику действий полиции на местах» для предотвращения подобных эпизодов насилия.

В воскресенье вечером группы людей поджигали мусорные контейнеры, велосипеды и другие предметы на улицах и грабили магазины в Париже, Лионе, Марселе и других городах. Днём ранее, в субботу, акции протеста против роста стоимости жизни и условий обучения старшеклассников также сопровождались крупными беспорядками и стычками с правоохранителями. По всей стране были задержаны не менее 2 400 человек.