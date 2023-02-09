"В городах нет газа и воды" – казахстанцы о трагедии в Турции

По словам проживающих в Газиантепе казахстанцев, есть только электричество, и то не везде.

Фото: interfax.ru

Первыми в Казахстан из Турции вернулись 19 студентов. Некоторые из них были в эпицентре землетрясения. Они прибыли в столицу из Анкары. О своих впечатлениях они рассказали телеканалу «Хабар 24», передает Kazpravda.kz.

Первокурсница Айдана Мажитова учится в турецком Мерсине, город расположен недалеко от эпицентра землетрясения. Сильных разрушений в нем не было, но девушка решила пока вернуться домой. Вместе с другими студентами, обратилась в консульство, где им помогли, доставили из Мерсина в Анкару.

"Мы не спали всю ночь, в 8 утра за нами приехал автобус, всех проверили по списку и забрали нас. Когда мы ехали, было много аварийных ситуаций, было очень тревожно. После Анкары нас встретило посольство, они накормили и напоили, и мы поехали в аэропорт. Люди с посольства распределили всех. Мы дождались свой рейс, и вот - мы в Казахстане", - рассказала студентка Айдана Мажитова.



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Другая казахстанка Ботагоз Жолдасова остаётся в Газиантепе. Её дом уцелел, но находиться в нем опасно, повсюду трещины, которые могут привести к полному разрушению здания. Ботагоз и её мужа временно разместили в безопасном месте. Всё, что успели захватить с собой - пару одеял.

"Интернет плохо ловит. На улице ветер сильный. В городах нет газа и воды, есть только электричество, и то не везде. Добровольцы пытаются помочь, их даже не впускают. Но вот сегодня, смотрю, потихоньку открывают дорогу. Очень много турецких волонтёров отправляют машины и пытаются помочь с отелями", - говорит жительница Газиантепа Ботагоз Жолдасова.

В Казахстане тоже немало добровольцев, которые хотят помочь братскому народу. На горячую линию МИДа поступает много звонков, многие интересуются, можно ли уехать в Турцию волонтёрами. Однако дипломаты настоятельно рекомендуют не выезжать в зону бедствия самостоятельно.

"Все основные аэропорты и авиалинии работают. Любой гражданин может поехать, но рекомендуем не ехать в районы бедствия. Там должны работать специалисты, простого человека не подпустят к развалинам, и есть риски обрушения других зданий. Спасатели боятся новых жертв, дайте возможность поработать спасателям, профессионалам. Потом уже, ближе к завершению разборов завалов, могут организовать волонтёрскую деятельность", - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

У казахстанцев есть возможность помочь братскому народу, оставаясь в стране. По словам дипломатов, жители столицы уже привозят в посольство Турции товары первой необходимости. Открыт специальный счет.

"Наши казахстанские братья откликнулись одними из первых и предложили оказать всяческую помощь. Выражаю признательность президенту Казахстана, всем государственным органам, а также казахскому народу за поддержку и оказанную помощь", - отметил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи.

В Турции, по данным МИД, могут находиться почти 75 тыс. казахстанцев, больше 250 отдыхают на курортах. Дипломаты сейчас устанавливают с ними связь, добавил телеканал.