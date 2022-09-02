В городе на Иртыше

В сентябре в области Абай пройдет первый Иртышский сабантуй с участием главы Татарстана Рустама Минниханова.

Чтобы обсудить предстоящее мероприятие, область Абай с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Во время встречи с акимом области Нурланом Уранхаевым представитель Татарстана отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с Казахстаном.

– Для Татарстана очень прият­но работать с Казахстаном. Татары и казахи – это практичес­ки родные братья и по вере, и по истории. 10 сентября с участием нашего президента и представителей татарских культурных центров Казахстана и России в Семее пройдет Сабантуй, – сказал Василь Шайхразиев.

…Семей – поистине удивительный город. Выгодное географическое положение на Великом шелковом пути предопределило его дальнейшую судьбу: город стал торговым центром, куда стекались купцы из разных мест. А слобода, что появилась в городе одной из первых, даже получила название Татарской, по национальности купцов, которые ее основали. Именно они внесли огромный вклад в становление и развитие города, ставшего им второй родиной.

Татары приехали в Семипалатинск более 200 лет назад. Они искали лучшее место, где можно жить и работать. И город им понравился. Особенно речной остров Полковничий (сейчас он называется Бейбітшілік). Это было приблизительно в 1764–1765 годах. Одновременно с островом стал заселяться и левый берег Иртыша, где был организован Меновой двор, который гораздо позже перерос в Заречную слободу.

На острове татарские купцы и переселенцы открыли свои торговые лавки, поставили склады, дома для челяди и приказчиков. Торговля шла очень бойко. И это место, находившееся напротив Менового двора, стали потихоньку звать Меновой слободой. Кстати, здесь городские власти даже построили здание таможни. Ведь именно сюда приезжал весь торговый люд, чтобы совершить выгодные сделки, и таможенные пошлины в этом месте было собирать наиболее удобно.

Шли годы, Меновая слобода постепенно разрасталась. По данным краеведа Виктора Кашляка, в 1786 году слобода на острове насчитывала 45 домов, в 1792-м их количество возрос­ло до 75. И если бы не весенние паводки, то и сегодня на острове, возможно, был бы большой торг. Самые сильные паводки, известные крае­ведам, пришлись на 1792–1793 и 1795 годы, когда вешние воды разлившегося Иртыша буквально смыли многие дома и торговые лавки жителей Меновой слободы, а также подпортили огромное количество товара.

И тогда татары обратились к городским властям с просьбой перенести их слободы в другое место. Хотели поселиться возле Белокаменки, 50 км ниже по реке, да им не разрешили. Тогда татарские семьи просто перешли на правый берег Иртыша напротив своего любимого острова и тут заложили фундаменты своих домов и торговых предприятий. Вот так и появилась Татарская слобода в Семипалатинске.

Кстати, жили в ней не только татарские семьи, но и узбеки, русские и представители других этносов, приехавшие в Семипалатинск и осевшие в городе. Причем большинство из них занималось торговлей. Несколько десятилетий спустя уже за пределами Татарской слободы купцы стали открывать первые промышленные предприятия и мастерские. Здесь выделывали кожу, варили мыло, вытапливали сало. В городе стали постепенно образовываться производственные площадки, которые выпускали собственную продукцию.

Среди первых промышленников можно смело назвать богатейшую купеческую династию купцов Мусиных. Об этой удивительной семье помнят и сегодня. Родоначальником династии стал Мухамет Садык (Муса) Мусин, который в 1858 году служил приказчиком купца 3-й гильдии Хакима Курбангалиева. Вскоре он организовал собственное дело, которое принесло ему успех. И уже в 90-е годы XIX века Муса Мусин стал купцом 2-й гильдии, ведя активную торговлю мануфактурными и галантерейными товарами.

Его сын Латиф решил построить паровую крупчатую мельницу. Можно сказать, что это была первая такая мельница в Казахстане. Она заработала в 1899 году. Кстати, мельница до сих пор стоит в центре города. Ныне это метизно-фурнитурный завод – памятник культурного наследия Семея. А тогда паровая мельница выдавала крупные партии муки, которую было необходимо где-то реализовать.

И Латиф Мусин решил заняться судоходством. Это дело у него получилось, положив начало Иртышскому речному судоходству. У Мусиных было более двадцати судов, несколько барж и даже пароход для пассажирских перевозок. Вот так они расширили географию своих товаров, отправляя их вниз по реке, в сибирские города и села.

Были и другие дела, которыми славился торговый дом купцов Мусиных. Но в память народную они вошли не столько как успешные предприниматели, сколько как щедрые благо­творители. Именно их семья за собственный счет построила в Татарской слободе каменную одноминаретную мечеть. Ее возводил стамбульский архитектор Габдулла-эфенди, сделав свое творение истинной жемчужиной мусульманской религиозной архитектуры.

До недавнего времени самой крупной мечетью в Семее считалась двухминаретная мечеть по улице Абая. Так вот ее в 1858–1862 годах тоже построили санкт-петербургские архитекторы на средства, выделенные четырьмя татарскими купцами. В Татарской слободе есть еще одна деревянная мечеть, особенно дорогая для любого мусульманина. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны работала только она.

В Семипалатинске татары не только строили мечети, но и открывали медресе для обучения детей. Причем в них учились и мальчики, и девочки. В одном из таких медресе начальное мусульманское образование получил Абай Кунанбаев.

В современном Семее осталась память о былой славе татарского купечества – дома и особняки в Татарской слободе. Их отличает особая архитектура: в большинстве первый или цокольный этажи строили из красного кирпича, второй – из дерева. Только самые богатые семьи могли себе позволить построить полностью кирпичный дом. Их чаще всего возводили возле мечетей. Некоторые сохранились до наших дней.

…Первый Иртышский сабантуй запланирован на сентябрь. В город на Иртыше съедутся представители татарских культурных центров со всего Казах­стана и Российской Федерации. В грандиозном празднике примут участие не только татары, но и представители других национальностей. Так уж повелось в Семее с давних времен – отмечать все праздники вместе, делить радость друг с другом и приходить на помощь в трудные минуты.