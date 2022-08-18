В госсобственность вернули 60 тысяч гектаров пастбищ в Акмолинской области

Комиссия «Жер аманаты» при партии «AMANAT» посетила Акмолинскую область. По итогам выезда в регион в государственную собственность возвращено 60 тысяч гектаров пастбищных земель. Земельные угодья теперь будут использоваться сельчанами для выпаса скота и сенокоса, сообщает передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение вернуть неиспользуемые пастбищные угодья в госсобственность.

Секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек отметил, что также заключены меморандумы с сельхозтоваропроизводителями о совместном использовании земель с жителями сел на площади 333 тысячи гектар.

«В Акмолинской области проблема нехватки пастбищных земель для личных дворовых хозяйств очень актуальна. Поэтому комиссия проводит здесь активную работу. Мы продолжим мониторить ход исполнения всех решений, к которым совместно пришли с государственными органами и крупными собственниками», - сказал член комиссии, общественный деятель Галым Байтук.

По словам известного телеведущего Максата Толыкбая, вот уже 3 месяца члены комиссии выезжают в регионы.

«Помимо представителей государственных органов и партийцев в ее состав входят известные активисты, юристы, общественные деятели. Проблемы с пастбищами копились в течение долгого времени и за один день их не решить. Поэтому мы задействуем все партийные механизмы и сообща решаем вопросы в каждой области», - добавил Максата Толыкбай.

Житель села Сочинское Атбасарского районаАсылхан Тастемиров отмечает, что на сегодня 6 тысяч га пастбищ, закрепленных за населенным пунктом, оскудели.

«У нас здесь порядка 200 дворов и практически все занимаются животноводством.Люди живут за счет разведения крупнорогатого скота и лошадей. Вопрос с пастбищами стоит остро, надеемся, что комиссия поможет его решить», - сказал Асылхан Тастемиров.

В этот же день члены комиссии «Жер аманаты» провели прием граждан по земельным вопросам в Сандыктауском районе. Все вопросы взяты на партийный контроль.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев члены комиссии побывали в Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской и Северно-Казахстанской областях. В целом, при содействии комиссии «Жер аманаты» уже возвращено в госсобственность более 350 тысяч гектаров земли.

Для более оперативного решения земельных вопросов казахстанцы могут сообщать обо всех фактах нарушений по телефону «горячей линии» партии «AMANAT» 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41.