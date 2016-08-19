​В гости – с неплохим заделом

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Еще накануне матча в тренерском штабе команды из Борисова была полная уверенность, что «Астана» – это крепкий ансамбль примерно равных по уровню мастерства исполнителей, причем не имеющий ярко выраженных слабых мест. Наверное, то же самое наши наставники могли сказать и о БАTЭ, с той лишь разницей, что в составе белорусской команды все-таки ярко выраженный лидер есть – многоопытный Александр Глеб, поигравший в топовых европейских клубах. По словам главного тренера БАТЭ Александра Ермаковича, Глеб – именно тот лидер, через которого строится игра в атаке крепко сбитой белорусской команды.

Этим преимуществом БАТЭ так и не смог воспользоваться: поначалу «Астана» не дала, а потом из-за травмы Глеб и вовсе вынужден был покинуть поле. Первый тайм прошел с территориальным и игровым преимуществом хозяев, едва ли не всей командой переместившихся на чужую половину поля и активно действовавших на левом фланге атаки. Отсюда следовали почти все острые пасы в штрафную площадку БАТЭ. Слева игроки «Астаны», обыгрывая защитников, выходили на ударные позиции и наносили, увы, неточные или не представлявшие угрозы для вратаря удары. Пытались открыть счет Твумаси, Кабананга, Логвиненко, но пока безуспешно.

Тем временем совсем другая картина была на правом фланге полузащиты и атаки «Астаны» – там словно забыли, что идет футбольный матч. Особой активностью отличался разве что Алим Ибраими, но непослушный мяч в его ногах долго не задерживался, а пасы в центр были неточны.

Вот так с одним активно дейс­твовавшим флангом хозяева и доиграли первую половину встречи. Хорошо, что соперники, не определившие, где у «Астаны» на самом деле «ярко выраженное слабое мес­то», тоже не стали включать в игру свой левый фланг и не создали там заметного преимущества.

После перерыва ситуация немного улучшилась: сначала за счет того, что Ибраими стал действовать более точнее, а затем и благодаря выходу Азата Нургалиева на замену как раз вместо подданного Македонии и Словении.

«Астана» продолжала натиск, который на 70-й минуте увенчался успехом. Вновь атака началась на левом фланге, мяч был доставлен Кабананге, и тот, мгновенно обыграв правой ногой защитника, левой тут же пробил мимо вратаря – 1:0. Через 10 минут выбежавшего далеко из штрафной голкипера гостей наказал Азат Нургалиев, перекинув мяч в пустые ворота (2:0).

Хватит ли этого астанинцам для общей победы в раунде плей-офф? Наставник команды даже обсуждать этот вопрос не захотел, еще раз подчеркнув, что противостояние состоит из двух матчей, и потому 25 августа в Борисове нужно будет отдать все силы для достижения успеха. С ним солидарен главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, возлагающий надежду и на своих игроков и мощную поддержку болельщиков.