Происшествия
В гостинице Шымкента девушка пыталась спрыгнуть с высоты
Спрыгнуть с третьего этажа гостиницы грозилась девушка в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
3 июля около 21:40 в центр оперативного управления ДП Шымкента поступило сообщение о том, что молодая девушка собирается спрыгнуть с третьего этажа одной из гостиниц города.
На место оперативно прибыли сотрудники полка патрульной полиции и сохранили жизнь 23-летней девушке.
Выяснилось, что она пошла на отчаянный шаг из-за ссоры с женихом.
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье «Доведение до самоубийства».