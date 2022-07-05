В гостинице Шымкента девушка пыталась спрыгнуть с высоты

Спрыгнуть с третьего этажа гостиницы грозилась девушка в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

3 июля около 21:40 в центр оперативного управления ДП Шымкента поступило сообщение о том, что молодая девушка собирается спрыгнуть с третьего этажа одной из гостиниц города.

На место оперативно прибыли сотрудники полка патрульной полиции и сохранили жизнь 23-летней девушке.

Выяснилось, что она пошла на отчаянный шаг из-за ссоры с женихом.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье «Доведение до самоубийства».