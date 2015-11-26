​В гостях у «Чинсона»

фото «Акмола медиацентр»

Символично, что он пришелся на Год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. Торжественное собрание, посвященное череде юбилейных дат, состоялось в Доме дружбы. Гостей приветствовала председатель культурного центра «Чинсон» Людмила Лим. Она же и вручила активистам, внесшим наибольший вклад в становление и развитие НКЦ, благодарственные письма. Потом участникам юбилейного вечера продемонстрировали документальный фильм об истории переселения корейцев в Казахстан.

– В тяжелое для страны время казахский народ дал приют переселенцам, – отметила Людмила Константиновна. – Местное население делилось последним куском хлеба. Так корейцы обрели свою новую родину. Это вехи нашей общей истории, о которых никогда нельзя забывать.

Сегодня в Доме дружбы работает школа языков «Шанырак». Здесь в корейском классе обучаются более 50 ребят разных национальностей. Они продемонстрировали гостям все, чему научились, пели, танцевали, читали стихи.

С подарками пришли и коллеги – руководители этнокультурных объединений региона, Акмолинской ассамблеи народа Казахстана. Председатель Совета матерей при АНК Зере Киикова преподнесла в дар председателю «Чинсона» традиционный казахский камзол.

В этот вечер, конечно же, вспоминали и об истинном патриоте Моисее Алексеевиче Чжене, которого не стало в нынешнем году. Он был старейшиной акмолинской корейской диаспоры.

Моисей Алексеевич отдал много лет работе в аграрной отрасли. Его всегда искренне волновало будущее подрастающего поколения, поэтому он часто встречался с молодежью, щедро делясь богатым жизненным опытом. Обучению корейскому языку в школе «Шанырак» М. Чжен придавал особое значение. Здесь среди ребят он и сам будто становился моложе.