В гостях у десантников Свежий выпуск 507 Вадим МАХИН, Алматы

Командующий Аэромобильными войсками генерал-майор Даулет Оспанов отметил, что журналисты делают благородное дело, объективно освещая жизнь и ратные будни армии. Десантники проводят многочисленные тренировки и учения, боевые стрельбы, водят военную технику, прыгают с парашютом – и военные корреспонденты всегда с ними. Они хорошо понимают смысл службы, душу воинов. От первого штриха, который накладывают офицеры на штабные карты предстоящих учений, до выстрела, который производит солдат.

Журналистов интересовало, как проходит боевая подготовка военнослужащих, какие предстоят учения в летний период обучения. Командующий рассказал, что в рамках учебного процесса сухопутных войск прошли состязания на лучшие артиллерийские подразделения, состоялся танковый биатлон, в котором участвовали экипажи из Сары-Озекского и Алматинского гарнизонов. В середине июля пройдут соревнования по полевой выучке парашютно-десантных и десантно-штурмовых взводов на базе Капчагайской бригады. В них примут участие российские и белорусские воинские подразделения.

Ведется подготовка и к крупным учениям – «Каратал-2015», где будут задействованы подразделения, как разведывательные, так и специального назначения, а также к большим стратегическим – «Айбалта-2015», в которых примут участие все десантно-штурмовые и механизированные бригады.

Журналистам была предоставлена возможность выйти на огневой рубеж и провести стрельбы из боевого оружия – пистолета Макарова и автомата Калашникова. В заключение встречи генерал-майор вручил почетные грамоты и благодарственные письма редакционным коллективам за объективное освещение армейской жизни и большую работу по воспитанию казахстанского патриотизма. Почетная грамота была вручена и газете «Казахстанская правда». Вокально-танцевальный коллектив Аэромобильных войск показал для журналистов небольшую концертную программу.



