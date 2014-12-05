В гостях у пограничников

Для начала кадеты подробно ознакомились с жизнедеятельностью этого центра, затем состоялись показательные выступления специалистов со служебными собаками. Потом ребятам разрешили принять участие в учебных стрельбах, проехать на бэтээрах и покататься на лошадях.
Надо сказать, что в/;ч 2125 Пограничной службы КНБ РК взяла шефство над классом юных пограничников. В кадетском классе «Жас шекарашы» обучаются 28 детей – 19 мальчиков и 9 девочек. Раз в неделю офицеры центра проводят с ребятами занятия, делятся с ними секретами пограничной службы и работы с собаками.
– Учеба в кадетском классе – это в первую очередь дисциплина и хорошие знания, – говорит руководитель кадетского класса Ертай Андосов. – Кроме общеобразовательной подготовки в расписание занятий кадетов входят дисциплины по военно-патриотическому воспитанию, строевой, огневой, тактической, военно-медицинской подготовке. Наши ребята изучают устав, военную топографию и основы тактики пограничной службы, в том числе и искусство следопытов, основы дрессировки собак, хореографию. С кадетами ведутся занятия в стрелковом тире и по рукопашному бою. Можно смело утверждать, что это настоящая школа личностного роста для наших учеников.
Надо сказать, что Ертай Андосов долгие годы служил в Военно-воздушных силах и всегда мечтал заняться воспитанием кадетов. Во время встречи дети задали кинологам множество вопросов, они интересовались, как можно стать профессиональным кинологом, какими качествами для этого необходимо обладать.
Из центра школьники уезжали под впечатлением, и, может быть, через несколько лет кто-нибудь из них вновь приедет в подразделение, но уже в качестве пограничника-кинолога. Следует отметить, что после посещения Кинологического центра запланирована поездка кадетов в подразделения Карасайского пограничного отряда, а в конце ноября состоится присяга, после которой юные пограничники получат удостоверение кадета.