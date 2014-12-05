В гостях у пограничников Свежий выпуск 687 Антон СЕРОВ

Для начала кадеты подробно ознакомились с жизнедеятельностью этого центра, затем состоялись показательные выступления специалистов со служебными собаками. Потом ребятам разрешили принять участие в учебных стрельбах, проехать на бэтээрах и покататься на лошадях.

Надо сказать, что в/;ч 2125 Пограничной службы КНБ РК взяла шефство над классом юных пограничников. В кадетском классе «Жас шекарашы» обучаются 28 детей – 19 мальчиков и 9 девочек. Раз в неделю офицеры центра проводят с ребятами занятия, делятся с ними секретами пограничной службы и работы с собаками.

– Учеба в кадетском классе – это в первую очередь дисциплина и хорошие знания, – говорит руководитель кадетского класса Ертай Андосов. – Кроме обще­образовательной подготовки в расписание занятий кадетов входят дисциплины по военно-патрио­тическому воспитанию, строе­вой, огневой, тактической, военно-медицинской подготовке. Наши ребята изучают устав, военную топографию и основы тактики пограничной службы, в том числе и искусство следопытов, основы дрессировки собак, хореографию. С кадетами ведутся занятия в стрелковом тире и по рукопашному бою. Можно смело утверждать, что это настоящая школа личностного роста для наших учеников.

Надо сказать, что Ертай Андосов долгие годы служил в Военно-воздушных силах и всегда мечтал заняться воспитанием кадетов. Во время встречи дети задали кинологам множество вопросов, они интересовались, как можно стать профессио­нальным кинологом, какими качествами для этого необходимо обладать.

Из центра школьники уезжали под впечатлением, и, может быть, через несколько лет кто-нибудь из них вновь приедет в подразделение, но уже в качестве пограничника-кинолога. Следует отметить, что после посещения Кинологического центра запланирована поездка кадетов в подразделения Карасайского пограничного отряда, а в конце ноября состоится присяга, после которой юные пограничники получат удостоверение кадета.



