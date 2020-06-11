В гостях у сказки

Александр Мелентьевич Волков – уроженец Усть-Каменогорска. Здесь он вырос, получил образование, сделавшее его энциклопедистом. Отсюда, из детства, образы природы и характеры героев, переданные им в литературных произведениях. Неудивительно, что в городе создан музей писателя и действует общественный фонд, популяризирующий его творчество.

Как сообщила директор фонда Татьяна Карпович, в следую­щем году исполнится 130 лет со дня рождения писателя-земляка. К юбилейной дате заранее подготовили сборник, включивший стихи, сказки и даже поэму по мотивам волковских сказок. Все произведения созданы школьниками Восточного Казахстана и проиллюстрированы будущими дизайнерами – студентами областного колледжа им. К. Нургалиева.

– Поэма посвящена биографии сказочника, – рассказала директор. – Это коллективное творчество учащихся села Выдриха Шемонаихинского района. Три школьницы проследили непростую судьбу писателя – выходца из очень небогатой семьи, получившего высшее образование благодаря своему невероятному трудолюбию, самостоятельно выучившего несколько иностранных языков. Кроме того, в книгу вошла сказка «Долина священного камня», написанная учащимися школы № 24 Усть-Каменогорска в продолжение сюжетов о девочке Элли.

Автором еще одной сказки – «Волшебный клевер» – также по мотивам волковского «Изумрудного города» стала ученица усть-каменогорской школы № 23 Надежда Гранкина. Она же сама нарисовала к ней иллюстрации. А завершило необычный сборник стихотворение «По Волшебной стране» ученицы школы № 30 Усть-Каменогорска Анастасии Эрмель.

В настоящее время Музей Александра Волкова действует под эгидой Ассамблеи народа Казахстана в стенах историчес­кого здания – бывшего Дворца культуры металлургов. Здесь размещена литературно-художественная и декоративно-прикладная выставка этнокультурных объединений областного Дома дружбы: книги, альбомы, полиграфическая продукция, сувениры, посуда и другие изделия.