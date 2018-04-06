​В гостях у сказки

Благодаря яркой наглядной иллюстрации мир сказки оживает, пленит и завораживает. Кажется, стоит примерить туфельку Золушки – и тут же появится сказочный принц! В знаменитой экранизации сказки и нашем сознании эти туфельки неизменно предстают хрустальными. Но почему произошла такая поистине сказочная трансформация? Ведь в сказке, наиболее известной по редакциям Шарля Перро и братьев Гримм, хрусталь вовсе не упоминается! В действительности у братьев Гримм героиня сначала получает в подарок туфельки, расшитые шелком и серебром, а в последний вечер – из золота. Оказывается, в красивые хрустальные башмачки Золушку «обули»... переводчики по ошибке! О подобных любопытных фактах можно узнать на выставке, открывшейся в Музее искусств им. А. Кастеева.

Экспозиция из скульптур, литографий, офортов, акварелей, редких книг, старинных фотографий, портретов известных просветителей представила братьев не только как великих сказочников, но и как блистательных лингвистов и собирателей немецкого фольклора. Первый раздел посвящен жизни и творчеству талантливых ученых и писателей, опубликовавших несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм». Благодаря этому их «Бременские музыканты» и другие знаменитые персонажи начали свое путешествие во времени и по странам.

– Якоб и Вильгельм Гримм сами никогда не странствовали в поис­ках сказок, – говорит организатор немецкой выставки и управляющий директор «Общества братьев Гримм» из города Кассель Бернхард Лауэр.

Рассказчики из простого народа редко встречались братьям. Интересно, что более 50 человек из Гессена и Вестфалии, чьи рассказы они включили в собрание своих сказок, были молодыми и образованными людьми. К ним относились, например, художник Филипп Отто Рунге, сестры Вильд и Хассенпфлуг, семьи фон Хакстхаузен и фон Дросте-Хюльс­хофф. Романтическому идеалу сказочницы соответствовала только Доротея Фиманн, дочь трактирщика и жена портного из деревни Цверен возле Касселя. Для своего собрания братья Гримм использовали, конечно, и средневековые новеллы, шванки и анекдоты, басни о животных и книги о чудесах, легенды и литературные произведения. Изучая эти устные и письменные источники, они сотворили сказки, которые изложили в своем особом неповторимом стиле романтичес­кого рассказа.

За научные заслуги и публикации братьев Гримм избрали членами прусской Академии наук с правом чтения лекций в Берлинском университете, куда они переехали в конце жизни. В центре их исследований была народная поэзия, которая, по их мнению, имела божественное происхождение. Несмотря на то что братья родились в Ханау, они более 30 лет прожили в Касселе. Поэтому в этом городе открыли музей и «Общество братьев Гримм».

Второй раздел «Из леса в замок» составили иллюстрации к самым известным сказкам братьев: «Красная шапочка», «Гензель и Гретель», «Король-лягушонок», «Белоснежка», «Йоринда и Йорингель», «Пестрая шкурка». Выставку, несомненно, украсили и такие сюжетообразующие предметы сказок, как розы из сказки «Спящая красавица», сапоги «Кота в сапогах». Как сказали посол ФРГ в Казахстане Рольф Мафаэль и генеральный консул Йорн Розенберг, «мы надеемся, что благодаря выставке сказочный мир братьев Гримм, знакомый казахстанцам с детства, станет им еще ближе».