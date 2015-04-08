В гостях у ветерана

944
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
фото предоставлено МК «Жас Отан»
На днях активисты Кокшетауского городского филиала МК «Жас Отан» навестили семью Балташа Сызанова, который в эти дни готовится справить свое 90-летие. Эта знаменательная дата наступит 1 мая. А пока ребята поздравили ветерана и всех его домочадцев с весенним праздником Наурыз и преподнесли им гостинцы от завода по переработке молока Milk project Зерендинского района.
В ходе задушевной беседы они узнали, что Балташ-ата родился в Кокшетау. В 17 лет он ушел на фронт, был единственным казахом в роте, воевал с японцами. В 1945 году ветеран принимал участие в освобождении Мугдена и Харбина. В марте 1948 года вернулся домой, познакомился со своей будущей женой Раисой Айтжановной, с которой счастливо живет и по сей день. В семье Сызановых 6 детей и 5 внуков, двое из которых проживают с ними. Долгое время Балташ-ата находился на ответственной работе, занимал руководящие посты в облисполкоме.
Ветераны были очень рады гостям, гостеприимно принимали жасотановцев и благодарили их за проявленное внимание.
– Очень порадовало то, что про нас вспоминают не только в день Великой Победы, – говорит Балташ-ата. – Очень рад тому, что есть у нас в области жасотановцы, к которым мы можем обратиться в любое время за помощью. Желаю всем казахстанцам жить в мире и согласии под чистым голубым небом нашей независимой республики!
И самим ребятам было очень приятно навестить семью ветерана, пообщаться с героем, который защищал и освобождал нашу Родину, и при этом порадовать его подарком.
– В рамках партийного проекта «Ардаргерлерді ардақтайық» мы с радостью и готовностью оказываем адресную помощь ветеранам, труженикам тыла, людям с ограниченными возможностями по всей территории нашей области, – говорит активист МК «Жас Отан» Балгул Нурбек. – Когда мы входим в их дома и квартиры, видим, как хозяева с нетерпением ждут нас, как для них важен и дорог каждый наш визит. Ветеранов с каждым годом остается все меньше, поэтому мы должны ценить каждую минуту, проведенную с живыми легендами той страшной войны!

