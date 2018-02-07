В граните славы
Ашим Темирхан, Жамбылская область
Каждый раз, приезжая сюда, удивляешься, насколько развит и богат этот район. Сегодня кордайская земля, названная в честь батыра, защищавшего здешний край от врагов, – одна из главных промышленных баз региона. За многие годы на ее просторах поднялись комбинаты и заводы, раскинулись поля, возведены новые школы и детсады… Все 19 сельских округов подключены к Интернету и телефонизированы, а 41 населенный пункт соединен между собой асфальтированными дорогами. По своему экономическому и культурному уровню район стал одним из лидеров в области, а по ряду отраслей современной индустрии он – в числе лучших в республике. Разнообразные отрасли производства здесь гармонично сочетаются с развитым аграрным сектором.