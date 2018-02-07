​В граните славы

Рухани Жаңғыру
Ашим Темирхан, Жамбылская область

Каждый раз, приезжая сюда, удивляешься, насколько развит и богат этот район. Сегодня кордайская земля, названная в честь батыра, защищавшего здешний край от врагов, – одна из главных промышленных баз региона. За многие годы на ее просторах поднялись комбинаты и заводы, раскинулись поля, возведены новые школы и детсады… Все 19 сельских округов подключены к Интернету и телефонизированы, а 41 населенный пункт соединен между собой асфальтированными дорогами. По своему экономическому и культурному уровню район стал одним из лидеров в области, а по ряду отраслей современной индустрии он – в числе лучших в республике. Разно­образные отрасли производства здесь гармонично сочетаются с развитым аграрным сектором.

Местные труженики добились больших успехов в увеличении производства и заготовок продуктов земледелия и животноводства. К примеру, в минувшем году кордайские хлеборобы получили один из самых высоких урожаев в области – по 24 центнера на каж­дом из 45 615 га посевов, засыпали в закрома почти 109,5 тыс. тонн зерна, а с площади около 1 060 га свекловодами собрано более 23 тыс. тонн сахарного корнеплода. В середине 70-х годов прошлого столетия посевные площади свеклы в Кордае доходили до 8,5 тыс. га, а урожайность достигала 350 ц⁄га.

Вместе с тем некогда вкус кордайского апорта, выращенного в легендарном плодовинсовхозе «Алмалы», хорошо знали не только по всей республике, но и далеко за ее пределами. За последние годы здесь заложено более 300 га молодых фруктовых садов. Сегодня район нацелен восстановить свою былую славу.

Всестороннее развитие получает и животноводство, сегодня здесь насчитывается более 45,8 тыс. голов крупного рогатого скота, около 1 440 лошадей и свыше 360,5 тыс. голов овец и коз.

А настоящей гордостью района является знаменитое Кордайское месторождение красного гранита. Природных аналогов ему по красоте, цвету, плотности и прочности нет во всем мире. Кордайским гранитом облицован мавзолей Ленина и станция метро «Международная» в Москве, им отделан Конгресс-холл и выложена площадка основания монумента «Байтерек» в Астане.

В 2013 году впервые в Казахстане на Кордайском перевале в рамках госпрограммы ФИИР с участием Главы государства в прямом эфире была запущена ветро­электростанция Vista International.

Кордай прошел длинный и славный путь. Было сделано немало, но сколько еще предстоит! Здесь живут и работают трудолюбивые и жизнерадостные люди разных национальностей с единым стремлением – сделать свой родной край еще краше. 

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