В Греции пожертвования тратили на договорные футбольные матчи

Под видом сбора средств на лечение детей с онкозаболеваниями участники преступной группы, по данным полиции, присваивали пожертвования и тратили их на роскошную жизнь. Часть денег, как утверждается, шла на финансирование футбольных клубов и организацию договорных матчей

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Подразделение по борьбе с организованной преступностью Северной Греции разоблачило преступную организацию, чьи члены, как утверждается, систематически действовали через объединение в форме НКО, занимаясь профессиональным совершением тяжких мошенничеств в отношении граждан-доноров и присвоением средств, предназначенных для получателей благотворительных сборов, сообщает Euronews

Часть незаконных доходов, по данным следствия, использовалась для организации договорных футбольных матчей и финансирования футбольных клубов.

Крупномасштабная полицейская операция была проведена утром в субботу в различных районах страны под координацией Отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В ходе операции были задержаны шесть человек.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям, в зависимости от роли каждого, об участии в преступной организации, мошенничестве, квалифицированном как тяжкое преступление, присвоении средств, квалифицированном как тяжкое преступление, отмывании доходов от преступной деятельности, нарушении законодательства об любительском и профессиональном спорте в сочетании с дачей и получением взятки с целью изменения результата матча.

Как заявляет полиция, организация была разделена на две группы с четко разграниченными сферами преступной деятельности и одним координатором. Первая группа действовала как минимум с октября 2018 года и преследовала цель получения незаконной материальной выгоды посредством систематического обмана граждан. Для этого они использовали в качестве прикрытия объединение-НКО, через которое собирались деньги для финансовой поддержки детей с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью.

Однако благотворительные сборы проводились без предусмотренного законом разрешения, а реальная цель деятельности объединения отличалась от заявленной. Было установлено, что лишь небольшая часть собранных средств доходила до получателей, тогда как большую часть незаконно присваивали себе мошенники.

По данным полиции, предполагаемые преступники выбирали в качестве адресатов благотворительных акций детей с тяжелыми заболеваниями, главным образом различными формами рака, а затем размещали публикации в социальных сетях, где описывали их проблемы со здоровьем и необходимость финансовой поддержки, такую как расходы на медицинские процедуры, госпитализацию, транспорт, проживание и временное размещение и сопровождение детей и их семей, параллельно публикуя фотографии.

Среди доноров были известные артисты, спортсмены и предприниматели, а пожертвования этих лиц члены организации публично демонстрировали, чтобы усилить доверие к объединению и привлечь большее число доноров.

Незаконные доходы обеспечивали членам организации роскошный образ жизни: в ходе финансового расследования были выявлены, среди прочего, расходы пожертвований на покупку дорогих брендовых потребительских товаров, проживание в роскошных апартаментах и ужины в ресторанах.

Вторая группа действовала как минимум с сентября 2026 года и состояла из четырех человек, которые, как предполагается, занимались организацией договорных футбольных матчей с целью, с одной стороны, содействовать успехам конкретной любительской команды для ее выхода в третью национальную лигу, а с другой, получать незаконную прибыль путем ставок на такие матчи.

Расследование показало, что деятельность второй группы финансировалась за счет незаконных доходов первой. Параллельно один из обвиняемых, по данным следствия, направил более 250 000 евро на финансирование двух футбольных команд, в которых был одним из спонсоров и административных руководителей.

Задержанные доставлены в прокуратуру суда первой инстанции Салоник. После предъявления им обвинений, они направлены для дачи показаний к первому следователю Салоник. На время следствия они остаются под стражей.