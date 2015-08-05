В Грозном открылся первый в Чечне женский пляж

Первый в Чечне пляж для женщин открылся на базе отдыха "Лагуна" на берегу "Грозненского моря". Пляж принимает только женщин и девочек, а также мальчиков до 12 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Созданы все условия для полноценного отдыха женщин. Для малышей построена детская игровая площадка. Обслуживающий персонал пляжа полностью состоит из женщин", – сказала администратор базы Петимат Агаева.
В комплекс, который огорожен 3-метровым забором, входят женский пляж, кафе, медпункт и молельная комната. Песок на пляж завозили с побережья Каспийского моря. Площадь всей территории зоны отдыха составляет свыше 5 тыс. кв. метров. По ее словам, здесь также будет установлен наблюдательный пост сотрудниц МЧС, которые получат соответствующие навыки по спасению людей на воде.
"База может одновременно принять более тысячи женщин. К их услугам предоставлены катамараны, водные велосипеды, кафе и минимаркет по продаже пляжных аксессуаров. Здесь также запланировано строительство сауны с крытым бассейном на осенне-зимний период и комфортабельные домики для отдыха", – сказала Агаева.