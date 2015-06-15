В Грузии 15 июня объявлен днем траура по погибшим в наводнении
Грузия скорбит по погибшим во время сильнейшего за историю современного Тбилиси наводнения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным МВД страны, в результате стихийного бедствия погибли 12 человек, без вести пропали 24 человека. Среди погибших – трое сотрудников Тбилисского зоопарка.
За сутки были спасены более 100 человек, около 15 из них были доставлены в больницы и им оказана медпомощь. Работами по ликвидации последствий стихии руководит чрезвычайный штаб, созданный по решению правительства. В очистительных и восстановительных работах наряду с работниками городских служб участвуют сотни местных жителей-добровольцев.
Напомним, сильный ливень обрушился на Тбилиси в ночь на 14 июня. в Результате река Вере вышла из берегов. За несколько часов вода затопила дворы и первые этажи более сотни частных домов, ряд подземных переходов и площадей, участки автодорог, десятки семей остались без жилья. По решению мэрии эти семьи временно расселены в гостиницах и в арендованных мэрией домах и квартирах. Вышедшая из берегов река Вере затопила часть территории городского зоопарка: многие животные погибли, несколько – сбежали из вольеров, в том числе тигры, медведи, крокодилы. Сбежавших животных в воскресенье усыпили на улицах и возвратили в зоопарк, часть из них пришлось застрелить – они представляли угрозу для жизни людей.
Обитателей местного зоопарка вылавливали на улицах Тбилиси
Сбежавшего бегемота возвращают в зоопарк
По данным местных СМИ, села Мцхетского муниципалитета пострадали от селя, повреждены дороги и сельскохозугодья. На шоссе Цкнети-Бетания сошел оползень объемом до 500 тысяч кубометров, парализовав движение.
По предварительным оценкам, ущерб от наводнения составил 23 млн долларов
Премьер-министр страны сообщил, что "по предварительным оценкам, ущерб от стихии составил около 50 млн грузинских лари" ($23 млн). Гарибашвили отметил, что премьер-министры Латвии, Армении, Азербайджана, Турции, Украины и ряда других стран предложили помощь Грузии в ликвидации последствий стихии. Глава правительства считает, что "на данном этапе нет необходимости в такой помощи из-за рубежа". В то же время Гарибашвили "не исключил, что Грузии понадобится определенная финансовая помощь зарубежных доноров для ликвидации последствий стихии".
Министерство финансов Грузии намерено выделить 10 млн лари (примерно $4,5 млн) из резервного фонда правительства до установления окончательного размера ущерба от наводнения.
В ликвидации последствий наводнения участвует вице-премьер Грузии Каха Каладзе