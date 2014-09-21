В Грузии наложили арест на банковские счета Саакашвили

Об этом сообщил в Facebook в субботу, 20 сентября, адвокат Саакашвили Отар Кахидзе, передает Лента.ру.
Счета, как утверждает адвокат, были арестованы по распоряжению
бывшего премьер–министра Грузии Бидзины Иванишвили, который является
политическим оппонентом Саакашвили.
"Однако прокуратура поленилась
выяснить, каким банком пользовался экс-президент, и потребовала
арестовать его счета во всех банках", – написал Кахидзе.
В пятницу стало известно,
что главная прокуратура Грузии арестовала имущество бывшего президента
страны Михаила Саакашвили. Кроме того, под арест попала и собственность
его супруги Сандры Руловс, а также мамы и бабушки. По словам Кахидзе, в
числе арестованного имущества – земельные участки, дом в Тбилиси и
автомобили. Защитник отметил, что по закону решение прокуратуры не может
быть опротестовано в грузинском суде, а потому он планирует обратиться в
Страсбургский суд по правам человека.
Уголовное преследование Михаила Саакашвили началось летом 2014 года.
Бывший президент обвиняется в растрате бюджетных средств и превышении
полномочий. В частности, он обвиняется в трате бюджетных денег на
косметические процедуры и покупку одежды.
Кроме того, Саакашвили подозревают в превышении полномочий при
разгоне митингующих в Тбилиси 7 ноября 2007 года, причастности к
разгрому телекомпании "Имеди", а также присвоении имущества покойного
олигарха Бадри Патаркацишвили. По данным прокуратуры, он мог
организовать избиение в 2005 году тогдашнего депутата грузинского
парламента Валерия Гелашвили.