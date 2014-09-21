В Грузии наложили арест на банковские счета Саакашвили

В мире
629
Об этом сообщил в Facebook в субботу, 20 сентября, адвокат Саакашвили Отар Кахидзе, передает Лента.ру.

Счета, как утверждает адвокат, были арестованы по распоряжению бывшего премьер–министра Грузии Бидзины Иванишвили, который является политическим оппонентом Саакашвили.
"Однако прокуратура поленилась выяснить, каким банком пользовался экс-президент, и потребовала арестовать его счета во всех банках", – написал Кахидзе.

В пятницу стало известно, что главная прокуратура Грузии арестовала имущество бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Кроме того, под арест попала и собственность его супруги Сандры Руловс, а также мамы и бабушки. По словам Кахидзе, в числе арестованного имущества  – земельные участки, дом в Тбилиси и автомобили. Защитник отметил, что по закону решение прокуратуры не может быть опротестовано в грузинском суде, а потому он планирует обратиться в Страсбургский суд по правам человека.

Уголовное преследование Михаила Саакашвили началось летом 2014 года. Бывший президент обвиняется в растрате бюджетных средств и превышении полномочий. В частности, он обвиняется в трате бюджетных денег на косметические процедуры и покупку одежды. Кроме того, Саакашвили подозревают в превышении полномочий при разгоне митингующих в Тбилиси 7 ноября 2007 года, причастности к разгрому телекомпании "Имеди", а также присвоении имущества покойного олигарха Бадри Патаркацишвили. По данным прокуратуры, он мог организовать избиение в 2005 году тогдашнего депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили.

Популярное

Все
Поставки продовольствия в пострадавшие от паводков регионы осуществляются без перебоев
Большая вода: более 11 тыс. человек вернулись домой
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Целина: как это было
Заблокированы сайты-помощники в получении сертификатов на товары
Новые подробности по делу о жестоком убийстве Нукеновой выяснили в суде
Как государство поддерживает молодых ученых
«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиаде в тяжелой атлетике
171 факт незаконного вывоза нефтепродуктов пресечен за первый квартал
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Кто еще будет допрошен по делу Бишимбаева в суде
Первые жертвы: двое мужчин погибли в результате паводка в Кульсары
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

В Сиднее пять человек погибли при нападении мужчины с ножом…
Город в Норвегии просит увеличить часы в сутках до 26
Трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» появился в сети
Карлу III показали новые банкноты с его изображением

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]