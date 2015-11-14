В Грузии объявлен тендер на строительство первой в стране ветряной электростанции

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Марат Манаспаев
фото из открытых интернет-источников
В Грузии вскоре появится первая в стране ветряная электростанция (ВЭС). Она будет построена в 70 км от Тбилиси около города Гори, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

В пятницу государственное АО "Фонд развития энергетики Грузии" объявило тендер на строительство и обустройство внутренней сети этой станции. Суммарная инвестиционная стоимость проекта составляет $35 млн, из них $25 млн выделяются Европейским банком реконструкции и развития в виде субординированного кредита.

Установленная мощность ВЭС 20 мВт, годовая выработка – 87 млн кВт/ч. По данным министерства энергетики Грузии, ВЭС будет состоять из 10 ветряных турбин, каждая мощностью по 2 мВт. Турбины будут связаны друг с другом подземными линиями, которые поставят вырабатываемую турбинами электроэнергию на 220-киловатную подстанцию в Гори. Заявки на строительство и обустройство ВЭС будут приниматься до 25 декабря текущего года. Согласно условиям, претенденты должны иметь среднегодовой оборот в качестве генподрядчика в течение последних 5 лет в размере не менее $20 млн.

Министр энергетики Кахи Каладзе ранее заявлял, что "проект строительства ВЭС поддержан стратегией правительства Грузии, предусматривающей содействие развития выработки энергии с низким уровнем эмиссии".

В минэнергетики сообщили, что "Грузия имеет существенный потенциал ветряной энергии, годовая выработка которого в среднем составляет 4 млрд кВт/ч, а установочная мощность – 1 500 мВт". Высок и потенциал использования солнечной энергии, т.к. продолжительность солнечных дней в году составляет 250–280 дней, а годовой потенциал солнечной энергии в Грузии оценивается в размере около 108 мВт. Как отмечают в министерстве, "одним из приоритетов этого ведомства является использование и реализация альтернативной энергии: энергии солнца, ветра, геотермальных вод, биогаза и других источников экологически чистой энергии". В этом направлении власти Грузии ведут работу с соответствующими ведомствами и частными компаниями Японии и Франции.

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