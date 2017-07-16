В Грузии разрешили сеять коноплю для личного пользования

Конституционный суд Грузии признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
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Такое решение было принято на основании обращения группы граждан Грузии, которые внесли иски против парламента, потребовав признать неконституционными несколько норм Уголовного кодекса, касающиеся выращивания конопли для личного пользования.
Граждане оспаривали нормы, согласно которым лишением свободы наказывается посев, выращивание или культивирование 63,73 грамма, 150,72 грамма и 265,49 грамма конопли, что частично было удовлетворено судом, отдельно оценившим указанные дозы и опасности, которые они могут представлять.
Так, Конституционный суд страны постановил, что "в случае с 63,73 и 150,72 граммами конопли опасность сбыта наркотических веществ отсутствует, поскольку это количество конопли может применяться только для личного пользования". Что касается уголовного наказания за посев и выращивание 265,49 грамма конопли, оно осталось в силе, так как в этом случае существует угроза распространения наркотиков, хотя суд считает, что "конкретная мера наказания – лишение свободы от 6 до 12 лет является явно непропорциональной".
Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана – ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов.