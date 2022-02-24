В грузинском городе Боржоми открылось Почетное консульство Казахстана
В грузинском городе Боржоми состоялась церемония открытия офиса Почетного консула Республики Казахстан с консульским округом регионов Самцхе-Джавахети и Имерети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Грузии Бауыржан Мухамеджанов, губернатор региона Самцхе-Джавахети Бесарион Амиранашвили, директор Консульского департамента МИД Грузии Георг Табатадзе, а также представители общественно-политических и деловых кругов Грузии.
Открывая церемонию, посол отметил, что открытие Почетного консульства Казахстана в одном из интересных экономических, культурных, туристических регионов Грузии свидетельствует о развитии сотрудничества двух стран в духе традиционной дружбы и взаимного доверия. За годы независимости два государства успешно преодолели этап становления отношений и вышли на новый качественный уровень, дополнив договоренности практическим содержанием и поиском новых направлений взаимодействия.
В своем выступлении почетный консул РК в Боржоми Леван Багдавадзе заверил, что будет оказывать необходимую помощь в развитии экономических, культурных, спортивных связей между двумя странами. По его словам, граждане и юридические лица РК могут получать помощь по защите своих прав и интересов, а также при попадании в сложные ситуации. Кроме того, Почетное консульство должно стать информационным центром для граждан Грузии, заинтересованных в современном Казахстане.