121 + 100

Сто новых автобусов закупят в регионе для доставки школьников на уроки.

В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство. На июньской встрече с жителями Толебийского района аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подчеркнул, что в прошлом году в стране были введены в эксплуатацию около 200 школ, из них 47 – в Туркес-танской области.

За предстоящие 5 лет будет построено еще 200 школ. При этом нецелесообразно строить школы там, где незначительное количество детей. Такие затраты никогда не окупятся. Намного эффективнее подвозить учеников на уроки на автобусах. В регионе во время учебы осуществляется подвоз 8 600 детей в 117 населенных пунктах. Для этого задействован 121 автобус. Очень важно, чтобы транспортные средства, доставляющие детей в школу и обратно домой, были исправны.

По информации руководителя управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Динислама Болатханулы, проведенный мониторинг выявил, что техническое состояние автобусов оставляет желать лучшего. Есть необходимость обновить автобусный парк и закупить 100 автобусов.

Сейчас ведется работа по заключению договоров по лизинговому финансированию на приобретение специальных модельных автобусов. Решено закупить 71 двадцатиместный автобус Yutong ZK6745DX и 30 Golden Dragon XML6101J15, вмещающих 38 пассажиров.